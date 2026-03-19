Der FVP Maximiliansau ist die Mannschaft der Stunde in der Fußball-B-Klasse Ost und auf Rang drei. Was sagt Trainer Akin Özer (47) über die Situation an der Hafenstraße?

Herr Özer, Sie waren kurz beim FC Neureut und davor lange beim TSV Landau. Wie kam es vor der Saison zu Ihrem Engagement beim FVPM?

Mein Freund Onur Dilek war zunächst Geschäftsführer und ist nun Sportlicher Leiter des Vereins. Er ist ein guter und langjähriger Freund von mir, hat mich kontaktiert und sich sehr um mich bemüht. Beide Familien kennen sich seit Generationen bestens, auch deshalb habe ich zugesagt.

Sie haben längst für kommende Saison verlängert. Wie lange wollen Sie bleiben?

Das kann man nie genau vorhersagen, doch grundsätzlich möchte ich den Neuaufbau länger begleiten. Ich war noch nie ein Trainer, der jedes Jahr den Verein wechselt. Ich habe bereits bei Bavaria Wörth und beim TSV Landau jeweils fünf Jahre gearbeitet, das ist im heutigen Amateurfußball ein langer Zeitraum. Das halbe Jahr in Neureut war die absolute Ausnahme. Die Verantwortlichen haben mich im Winter verpflichtet, als der gesamte Kader für die kommende Saison schon bei anderen Vereinen zugesagt hatte. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nie hingegangen.

Mit dem TSV Landau haben sie den Durchmarsch von der C-Klasse in die Bezirksliga geschafft. Streben Sie das auch beim FVPM an?

Es ist tatsächlich das erklärte Ziel des Vereins, in die Bezirksliga aufzusteigen. Es wäre kein Neuland, das war schon mehrmals die sportliche Heimat. Meine Wunschvorstellung wäre der Aufstieg in die A-Klasse in diesem Sommer. In der kommenden Saison steigen wegen der Gebietsreform mehrere Teams in die Bezirksliga auf. Doch es wird schwer.

Warum?

Tabellenführer Viktoria Neupotz hat eine Elf mit enorm hoher Qualität und lässt an der Spitze fast nichts anbrennen. Wir haben viele Leistungsträger, die uns in dieser Saison verletzungsbedingt nicht mehr zur Verfügung stehen. Da nenne ich stellvertretend Can Kara mit gerissener Achillessehne oder Semih Memili mit Kreuzbandriss.

Wieso zieht es im Sommer zahlreiche Spieler mit Verbands- oder Landesligaerfahrung nach Maximiliansau?

Mit fast allen habe ich schon zusammengearbeitet, mit Hasan Coskun vom SV Büchelberg sogar bei mehreren Vereinen. Da ist viel gegenseitiges Vertrauen entstanden, die Jungs wissen, was ich verlange und wie ich ticke. Zudem kann sich unsere Infrastruktur sehen lassen. Neben dem relativ neuen Kunstrasen ist auch die Naturrasenfläche wieder nach vielen Jahren bespielbar.

Reizt Sie als Trainer nicht mal die Landes- oder Verbandsliga?

Natürlich ist es das Ziel jedes ambitionierten Trainers, im höherklassigen Leistungsbereich zu arbeiten. Doch ich konnte Spieler wie Ogün Yurdakul oder Mustafa Günay auf ihrem Weg von der C- oder D-Klasse zum Stammspieler in der Bezirksliga begleiten. Solche Entwicklungen machen mich auch ein wenig stolz.

Sie sind fast täglich auf dem Sportplatz. Was sagt Ihre Frau dazu?

Ohne ihre Unterstützung könnte ich das alles nicht machen. Doch sie hat mich nicht anders kennengelernt, ist selbst immer dabei. Wenn wir im Familienurlaub sind, fehlt ihr selbst spätestens am zweiten Sonntag der Sportplatzbesuch.

Was macht Ihr Sohn Arda?

Er hatte verschiedene Einladungen von interessanten Clubs aus Baden und der Pfalz zum Probetraining. Doch er hat sich entschieden, bei den B-Junioren des SV Viktoria Herxheim zu bleiben. Ich finde seine Entscheidung nicht schlecht. So kann er neben der Schule etwas mehr Zeit mit seinen Freunden verbringen, das ist ein wichtiger Mosaikstein seiner Entwicklung.