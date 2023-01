Aufsteiger FVP Maximiliansau überwintert als Tabellenvorletzter der Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz, der Abstand zum rettenden Ufer beträgt acht Punkte. Für den 25-jährigen Spielertrainer Adnan Sentürk fing die Misere im Trainingslager an.

Herr Sentürk, der FVP war nach zwölf Spielen noch ohne Sieg. Wie erklären Sie sich diesen Fehlstart?

Die Saisonvorbereitung war sehr unglücklich verlaufen. Im Trainingslager in Heidenheim haben sich viele Spieler ein Virus eingefangen und gegenseitig angesteckt. Wir mussten eineinhalb Wochen komplett mit dem Training aussetzen. Leistungsträger wie Nico Dziarnowski, Ruven Sommer, Jan Oesswein oder Yannik Thomas haben sich langwierige Verletzungen zugezogen. Ich musste wegen einer Knieverletzung die ersten sechs Spiele aussetzen. Mit Max Da Val und Lars Schoch haben zwei Eckpfeiler des Aufstiegs den Verein verlassen, beide haben sich in der Landesliga etabliert. Doch das sollen keine Ausreden sein. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die noch in der Entwicklungsphase ist. Die Spieler mussten sich erst an das deutlich höhere Niveau der neuen Liga gewöhnen.

Ist der Klassenverbleib noch drin?

Es mag auf den ersten Blick unrealistisch aussehen. Doch der Ligaverbleib ist mein festes Ziel. Wir haben uns im Saisonverlauf deutlich gesteigert, von den vergangenen acht Partien vier gewonnen. Die Jungs haben auch nach der Niederlagenserie zu Beginn nie den Kopf in den Sand gesteckt, immer an sich geglaubt und diszipliniert weiter an sich gearbeitet. Es ist ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen. Wir haben in den letzten Spielen gezeigt, dass wir jedem Gegner in der Klasse das Leben schwer machen können. Doch wir müssen in jedem Spiel 110 Prozent geben. Wichtig ist eine gute Wintervorbereitung. Darauf bereite ich mich schon jetzt in der Pause konzentriert vor. Ich bin mir sicher, dass die allermeisten Spieler das auch so machen.

Gibt es Verstärkungen?

Ich habe großes Vertrauen in die Mannschaft. Deshalb gehen wir in die Rückrunde mit dem Kader, den wir zur Verfügung haben. In der Winterperiode ist es ganz schwer, Spieler zu verpflichten, die menschlich passen und uns sofort weiterhelfen würden. Ruven Sommer steigt nach seiner Handverletzung wieder ins Training ein. Yannik Thomas und Jan Oesswein sind noch nicht so weit, ich hoffe aber auf ihre Rückkehr im Laufe der Saison. Nico Dziarnowski muss nach einer weiteren Knieoperation eine längere Pause einlegen. Ich selbst habe keine Probleme mehr und fühle mich topfit. Für die Planung der nächsten Saison befinden wir uns schon in guten Gesprächen.