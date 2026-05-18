Die Adler Mannheim spielen in der Südpfalz gegen den IHC Landau: Der Inline-Hockey-Club will damit gleich zwei Projekte unterstützen.

Die Adler Mannheim spielen in der Südpfalz – aber nicht auf Eis. Am Mittwoch, 17. Juni 2026, ist der DEL-Vizemeister zu Gast beim Inline-Hockey-Club Landau (IHC) im Rahmen eines Benefizspiels.

Wie der IHC nun bekannt gab soll mit den Adlern „Profi-Eishockey-Stimmung“ nach Landau kommen. Auch in der Südpfalz haben die Adler zahlreiche Unterstützer. Nun können die Fans die Adler bei einem Inline-Hockey-Spiel live sehen. Das Benefiz findet in der Halle am Schulzentrum Ost statt und steigt zum fünften Mal.

Welche Adler-Spieler kommen nach Landau?

Der Erlös der Veranstaltung soll geteilt werden: Der Verein „Adler helfen Menschen“ erhält eine Hälfte. Die zweite Hälfte fließt in das aktuell laufende Vorhaben des IHC, die Tennishalle in Siebeldingen zu kaufen und umzubauen: „Mit dieser neuen Multifunktionshalle möchte der Verein seinem stetigen Wachstum gerecht werden“, heißt es von IHC-Seite.

Mit wem die Adler aus ihrem Kader anreisen werden, das soll zeitnah bekannt gegeben werden. Der Vorverkauf für die 550 Tickets startet ab dem 1. Juni im Internet oder an lokalen Vorverkaufsstellen in Landau.