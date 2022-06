Im „Rott“ in Steinweiler trifft am Mittwoch um 19.30 Uhr der FC Insheim in der Abstiegsrelegation der drei südpfälzischen Fußball-B-Klassen auf den FC Berg.

Insheims Trainer Fabian Wilhelm sieht seine Elf als klaren Außenseiter. Die Saisonbilanz bestätigt es: Während seine Mannschaft in der Abstiegsrunde der Staffel Mitte mit drei anderen Mannschaften mit nur einem Zähler abgeschlagen Letzter war, weist der FC Berg mit je drei Siegen und Niederlagen bei zwei Remis eine ausgeglichene Bilanz in seiner Fünfergruppe auf.

Wilhelm hat Respekt vor den starken Einzelspielern der Berger. Mittelfeldregisseur Kadir Coban führt nach seinem Hattrick am Sonntag beim 4:4 bei der SG Hagenbach/Scheibenhardt mit neun Treffern die Torjägerliste an.

„Wir hatten zwischendurch 20 Verletzte in beiden Teams, das hat sich gebessert. Solche Spiele haben ihre eigenen Gesetze“, sagt Wilhelm. Auch Bergs Vorsitzender Roland Weil verweist auf viele Ausfälle während der Saison: „Deshalb sind wir in der Relegation gelandet.“

Der Gewinner bleibt in der Klasse, der Verlierer trifft am Sonntag (15 Uhr) auf den West-Vertreter SC Ramberg. Der Austragungsort dieser Partie steht noch nicht fest.

Schiedsrichter Johannes Gartner kommt ebenso wie die Assistenten Jonas Fichtenkamm und Noah Gschwind vom SV Olympia Rheinzabern.