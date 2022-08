Der Abendstraßenlauf des TV Herxheim hat Tradition. Der Verein setzt an diesem Freitagabend auf sein bewährtes Programm und bietet sowohl den Kleinsten als auch Einsteigern und Fortgeschrittenen Distanzen an. Ein wichtiges Detail trübt die Organisation.

Da die Wasserversorgung in der Sporthalle seit über zwei Jahren von Legionellen befallen ist, können keine Duschmöglichkeiten angeboten werden. Höhepunkt wird der Lauf über zehn Kilometer sein, der bestenlistenfähig ist. Wegen einer Baustelle kann die Veranstaltung nicht wie gewohnt angefahren werden. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Dass die drei Runden durch das Großdorf wieder in Angriff genommen werden können, ist laut Oliver Trauth vom Veranstalter keineswegs selbstverständlich: „Mit Sorge haben wir die rückläufigen Teilnehmerzahlen bei anderen Volksläufen beobachtet.“ Der 39-jährige Maschinenbauingenieur wird sich wieder ausschließlich organisatorischen Tätigkeiten widmen. Nach langen Jahren intensiven Trainings und vielen Wettkämpfen, unter anderem mit dem Gewinn des Bienwald-Marathons in Kandel 2015, beendete er 2019 seine Laufbahn und verbringt seine Freizeit seither hauptsächlich beim Hausbau.

250 Teilnehmer gelistet

Am Donnerstag umfasste die Meldeliste 250 Teilnehmer, verteilt auf alle Wettbewerbe. Trauth hofft noch auf viele Nachmeldungen, die bis kurz vor dem Start möglich sind. Während bei den Frauen keine klare Favoritin zu erkennen ist, kann bei den Männern Eric Nies (TV Maikammer) die mit Abstand beste Vorleistung aufweisen. Die Streckenrekorde dürften auch in diesem Jahr nicht fallen. Seit 1993 steht der Rekord bei den Männern, damals war Spitzenläufer Thomas Greger (ABC Ludwigshafen) nach 30:15 Minuten im Ziel. Die Edenkobenerin Hanna Klein (SG Schorndorf) lief die zehn Kilometer 2015 in 34:08 Minuten. Bei den Europameisterschaften in München belegte sie Platz fünf über 1500 Meter.

Zeitplan

18.15 Uhr: Bambini-Läufe 333 Meter (Jahrgang 2017 und jünger)

18.45 Uhr: Schüler-Läufe 1000 Meter (Jahrgänge 2012-2016)