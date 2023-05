Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Phönix Bellheim hat es in der Fußball-A-Klasse Südpfalz erstmals erwischt. Verfolger TuS Schaidt gewann in der 15. Runde das Topspiel. Am Donnerstag (19.30 Uhr) erwartet der TuS Wollmesheim den SV Büchelberg II.

SV Rülzheim II – SV Minfeld 1:1. Vor 70 Zuschauern geriet Rülzheim in Rückstand, als ein zu kurz getretener Abstoß von Julian Müller abgefangen und gegen Torwart