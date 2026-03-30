Dem SV Herxheim II gelingt ein Kantersieg. Auf dem falschen Fuß wird der Rangzweite VfB Hochstadt in Kandel erwischt. Der TSV Landau kommt böse unter die Räder.

SV Herxheim II – FC Bavaria Wörth 7:0. Wörths Torwart Benjamin Böser wurde schon in der 1. Minute böse erwischt, Marco Moch köpfte nach einem Eckball zum 1:0 ein. Einen Abpraller nach Freistoß nutzte Tim Weber zum 2:0 (49.). Auch ohne Unterstützung von der ersten Mannschaft wurde der Torreigen vor 60 Zuschauern munter fortgesetzt: 3:0 Moch (51.), 4:0 Linus Böttinger (55., schöne Einzelleistung), 5:0/6:0 Nicolas Dorn (70., aus 20 Metern/80., Lupfer über den FC-Keeper), 7:0 Lazaros Ntinos (90.). Timo Dupljanin (SVH) verbüßte ab der 32. Minute eine Zeitstrafe, weil er sich mit dem guten Schiri anlegte.

FC Bienwald Kandel II – VfB Hochstadt 2:1. Ausrutscher des Tabellenzweiten Hochstadt beim Vorletzten: Auf Vorlage von Louis Notti markierte Mykyta Khadzhynov das 1:0 (23.). In der 44. Minute parierte FC-Torwart Fabien Risbec einen Strafstoß von Andre Pfirmann. Dann fiel doch der Ausgleich, Sven Maier verwandelte eine Flanke mit dem Kopf (56.). Die Überraschung vor 130 Zuschauern machte nach einem Konter Notti mit dem 2:1 perfekt (83.).

SV Landau West – TSV Billigheim-Ingenheim II 3:2. Nach einem 3:0-Vorsprung schienen die Westler einem klaren Erfolg zuzusteuern, doch es wurde noch spannend. Nach einer Ecke war Georg Paul Emanuel zum frühen 1:0 erfolgreich (2.). Ein Volleyschuss aus 14 Metern von Luis Kamplade führte zum 2:0 (22.). Nach einem Schiri-Ball erhöhte Bela Carlo Stein auf 3:0 (38.). Allein vor dem SV-Tor läutete Luca Zillmann für die Fortunen die Aufholjagd ein (41.). Nach einem Foul an ihm verkürzte Spielertrainer Tim Kiefer vor 100 Zuschauern per Strafstoß auf 3:2 (90. +2). Landau West ist in diesem Jahr ungeschlagen.

SV Rülzheim - SV Olympia Rheinzabern 2:1. Den Anfang verschliefen die Rülzheimer vor 110 Zuschauern. Die Quittung war in der 3. Minute das 0:1 von Yevhen Mankosh. Kurz vor der Pause egalisierte Mike D’Urso mit einer schönen Einzelleistung (43.). Nach Musterpass von D'Urso gelang Alessio Asciutto der Treffer um 2:1-Endstand (52.). Rheinzaberns Nazarii Kuzmych sah in der 80. Minute die Rote Karte wegen groben Foulspiels.

TSV Landau - SV Hatzenbühl 0:11. Was für eine Schlappe für den TSV, bei dem diesmal Jasmin Juniki als Trainer fungierte. Die Torfolge vor 60 Zuschauern: 0:1 Felix Müller (15., aus 18 Metern), 0:2 Lars Meer (20, Fehler im Spielaufbau des TSV), 0:3 Meyer (nach Abwehrfehler, 27.), 0:4 Lars Schoch (32.), 0:5 Louis Hoffmann (33., FE), 0:6 Manuel Weigel (48.), 0:7 Schoch (56.), 0:8 Leonhard Völker (66., Eigentor), 0:9 Hoffmann (75.), 0:10/0:11 Weigel (86./89.).

FV Neuburg - SG Bad Bergzabern/Steinfeld 2:1. Es war ein Arbeitssieg vor 110 Zuschauern. Bis zum Seitenwechsel boten die Neuburger eine dürftige Leistung. Danach fuhren sie verdient ihren zwölften Saisonsieg ein. Tore: 0:1 Nico Steiger (13.), 1:1/2:1 Sören Fuchs (69./76.). Eine Zeitstrafe gab es für den Neuburger Kevin Simon (85.).

SV Minfeld - SG Klingenmünster/Göcklingen/Eschbach 2:3. 120 Zuschauer sahen einen verdienten Erfolg für die SG. Minfeld verschlief die erste Halbzeit. Nach der Pause klappte es zwar besser, doch die Aufholjagd wurde nicht belohnt. Tore: 0:1 Julian Geiling (6., Keeper Andreas Klein überlupft), 0:2 Kilian Zech (38., schöne Einzelleistung), 0:3 Frederik von Rochow (45.), 1:3 Lenny Flick (50., Vorlage Kevin Exner), 2:3 Volkan Yuvaci (90.+4, im Nachschuss). Kurz vor dem Abpfiff verschossen die Gäste einen Foulelfmeter. Es gab Gelb-Rot für Jason Glais (85., SGK) und Moritz Eckhardt (88., SGK).

ASV Lug/Schwanheim – TuS Schaidt abgesagt. Die Schaidter machten verletzungs- und krankheitsbedingt Personalprobleme geltend und sagten die Partie ab. Sie wird für Spitzenreiter ASV gewertet.