Kein guter Spieltag für das Führungsduo der Fußball-A-Klasse Südpfalz. Für den FC Bellheim und TuS Schaidt gab es nichts zu holen. Am Mittwoch stehen zwei Nachholspiele an: um 19 Uhr SV Minfeld - VfB Hochstadt, eine halbe Stunde später TuS Frankweiler-Gleisweiler - TuS Wollmesheim.

SV Rülzheim II – TuS Wollmesheim 3:1. In dieser umkämpften Partie gab es neun Gelbe und zwei Gelb-Rote Karten (Umut Ilan , SVR, in der 19. und Mouhamed Quazir, TuS, Mitte der zweiten Hälfte) sowie eine halbstündige Spielunterbrechung wegen einer Knieverletzung. Rülzheims Maxim Baumung kam ins Krankenhaus. Die Tore: 1:0 Spielertrainer Adrian Cebulla, 2:0/3:0 Joel Ndong Nzang, 3:1 Fabian Behsler (110.). Die Gastgeber gewannen trotz früher Unterzahl aufgrund des unermüdlichen Einsatzes verdient vor 80 Zuschauern.

SV Minfeld – SV Erlenbach 2:0. Vor der Halbzeit war Erlenbach optisch überlegen, doch dann kam Minfeld besser zur Geltung. Die Treffer vor 120 Zuschauern: 1:0 Marius Schwind auf Vorlage von Timo Laubscher (70.), 2:0 Marvin Schöttinger (80., nach Freistoß).

Spfr Dierbach – VfB Hochstadt 0:4. 70 Zuschauer sahen eine umkämpfte Partie mit einer verdienten Niederlage für das Schlusslicht. Die Torfolge: 0:1 Jan-Nicklas Degen (31., direkt verwandelter Eckball ), 0:2 Daniel Moster (40., aus dem Gewühl nach Freistoß), 0:3 Dominik Koch (54., Schuss im Strafraum), 0:4 Nick Schmidt (90.).

FC Bavaria Wörth – FV Neuburg 2:5. Obwohl die Wörther früh durch Fabian Eger in Führung gingen (5.), kamen sie böse unter die Räder. Eine Flanke von Pedro Hessakker nutzte Pascal Boudgoust zum 1:1 (18.). Hessakker (45., Pass von Marian Hebel), Louis Wöschler (68.), Hessakker (75.) und Felix Wunderlich (79.) brachten die Neuburger klar mit 5:1 in Führung. Rico Sachs verkürzte vor 150 Zuschauern auf 2:5 (86.).

SVO Rheinzabern – SV Klingenmünster/Göcklingen 1:2. Gegen die gut gestaffelte Abwehr der Gäste taten sich die Olympioniken schwer. Vor 70 Zuschauern war Jonas Huth nach einem Pass von links aus kurzer Distanz zum 0:1 erfolgreich (19.). Noch vor der Pause krönte Kai Lukas Bressler eine feine Einzelleistung mit dem 0:2 (34.). Mehr als der 1:2-Anschlusstreffer von Justin Müller nach Zuspiel von Jonathan Pflüger sollte Rheinzabern nicht mehr gelingen (76.). Klingenmünsters Patrick Kirsch quittierte Gelb-Rot (76.).

TuS Frankweiler/Gleisweiler – FC Phönix Bellheim 2:1. Beim Sieg gegen den Tabellenführer war Tim Kiefer der Mann des Tages. Zunächst verwandelte er einen an Bezhad Hamidi verursachten Strafstoß (21.). Dann nutzte er nach dem Eigentor von Patrice Bosch (40.) zum 1:1 ein Zuspiel von Marcel Zimmermann zum Siegtreffer (71.). 120 Zuschauer sahen ein flottes Spiel, in dem Bellheim immer wieder Probleme mit den TuS-Kontern hatte.

ASV Lug/Schwanheim – SV Büchelberg II 2:2. Bis eine Minute vor Spielende schien der Heimsieg perfekt, doch dann schafften die Büchelberger noch den Ausgleich. 0:1 stand es nach einem Freistoß von Daniel Evrard (39.). Robin Pfluger egalisierte (50.) nach Vorlage von Jonas Haus, der in der 67. Minute im Alleingang in den spitzen Winkel zum 2:1 traf. Robin Wiederanders erzielte in der 89. Minute das 2:2. Zuschauer: 60.

SV Viktoria Herxheim II – TuS Schaidt 5:3. Die Gastgeber zeigten vor 80 Zuschauern eine starke kämpferische Leistung gegen den Tabellenzweiten. Die Treffer: 1:0 Patrick Christian von Kietzell (16., FE), 2:0 Nils Schwind (18.), 3:0 Marco Seither (27.), 4:0 Schwind (30.), 4:1 Christian Heil (32.), 4:2 Tim Gaab (54.), 4:3 Eigentor (75.), 5:3 Marco Seither (88.). Schaidts Kevin Gaab sah nach Problemen mit dem Schiri Rot (84.).