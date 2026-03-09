So verrückt ist die Fußball-A-Klasse manchmal: Da feiert der Rangdritte TSV Billigheim-Ingenheim II gegen den TSV Landau einen 12:2-Sieg, eine Woche später unterliegt er der Mittelfeldmannschaft SV Herxheim II mit 2:3. Das abgeschlagene Schlusslicht TuS Schaidt kann doch noch gewinnen. Am Donnerstag (19.30 Uhr) erwartet die SG Bad Bergzabern den FC Wörth.

SV Herxheim II - TSV Billigheim-Ingenheim II 3:2. Luca Zillmann verbuchte beim 0:1 (10.) seinen 15. Saisontreffer. Vor 60 Zuschauern glich Timo Dupljanin aus (23.). Eine Einzelleistung krönte Leon Hoffmann mit dem 1:2 (42.). Doch die Viktoria ließ sich nicht unterkriegen. Auf Zuspiel von Linus Böttinger traf Sebastian Trapp (69.), mit einem Schuss aus der Drehung ins linke untere Eck machte Böttinger den Heimsieg perfekt (86.). Lukas Bohlender (TSV) musste mit Gelb-Rot den Platz verlassen (88.).

SV Hatzenbühl – ASV Lug/ Schwanheim 0:3. Halb Eigentor von Hatzenbühls Keeper, halb das Tor von Yannick Roth. So fiel das 0:1 (12.). Spielertrainer Kai Schacker war beim 0:2 nicht zu stoppen (49.), Roth machte vor 175 Zuschauern den Deckel drauf (68.). Hatzenbühls David Cebulla sah wegen Behinderung des Torwarts beim Abschlag Gelb-Rot (41.).

VfB Hochstadt – SV Minfeld 3:1. Der Tabellenzweite wurde vor 150 Zuschauern auf dem falschen Fuß erwischt, Lenny Flick drückte eine Flanke zum 0:1 über die Linie (6.). Die Antwort des VfB zehn Minuten später: Florin Dausch traf aus 16 Metern zum 1:1. Johannes Geiß staubte zum 2:1 ab (45.), Yannick Müller überlupfte aus 40 Metern Minfelds Torwart Andreas Klein zum 3:1 (85.). Rot wegen Notbremse gab es für Minfelds Fabian Seringer (71.), sein Kollege Timo Laubscher musste wegen Meckerns mit Gelb-Rot vom Platz (89.).

SV Rheinzabern – FC Wörth 2:3. In einem munteren Spiel mit vielen Torraumszenen führte der SVR vor 90 Zuschauern zweimal. Die Torfolge: 1:0 Maximilian Müller (13.), 1:1 Muhammad Inci (24.), 2:1 Dustin Thierjung (56.), 2:2 Adil Hikmet Agi (68.), 2:3 Zakaria Oubara (90.). Der eingewechselte Dimitri Schwendich ( Wörth) quittierte eine Zeitstrafe (92.).

SG Bad Bergzabern/Steinfeld - FC Bienwald Kandel II 3:2. Der Aufsteiger präsentierte sich vor 130 Zuschauern stärker, wegen individueller Fehler geriet der Sieg aber in der Schlussphase in Gefahr. Tim Dubois war bei der SG der Matchwinner. Er erzielte alle Tore zur 3:0-Führung (32./41./53.). Die späten Gegentreffer gingen auf das Konto von Kimi Engel (87.) und Carlos Baumgart (89.).

SV Landau West - SV Rülzheim 2:2. 80 Zuschauer sahen ein ausgeglichenes Match. Luke Adam erzielte in der 40. Minute das 1:0, Andreas Dreyer glich aus (45.). Fathi Bagci brachte die Rülzheimer per Kopfball nach Ecke in Führung (49.). Georg Paul Emanuel, in der 71. Minute eingewechselt, egalisierte zum 2:2-Endstand (75.).

TuS Schaidt - SG Klingenmünster/Göcklingen/Eschbach 4:2. „Im Keller brennt noch Licht.“ So reagierte Schaidts Sprecher Manuel Eller auf den überraschenden Sieg. Die Torschützen vor 75 Zuschauern: 1:0 Nico Rinck (32., nach Steckpass), 1:1 Kilian Zech (44.), 2:1 Daniel Kechler (46., Vorarbeit Rinck), 3:1 Lennart Haßelwander (58., starkes Solo), 3:2 Yannik Heil (86.), 4:2 Rinck (88.). Gelb-Rot sah Haßelwander (TuS) in der 96. Minute nach einem Foulspiel.

FV Neuburg - TSV Landau 1:1. Neuburg war spielbestimmend, aber wenig effektiv. Der TSV zeigte sich erholt vom 2:12-Debakel zuletzt und ging vor 150 Zuschauern durch das Tor von Mohammed Slaoui Bahi in Führung, Paul Bendel rettete Neuburg einen Punkt.