14 Tore fallen im Kellerduell zwischen Schaidt und TSV Landau. Der VfB Hochstadt bleibt an der Tabellenspitze.

Im Spitzenspiel der Fußball-A-Klasse Südpfalz bezwang Tabellenführer VfB Hochstadt den Tabellendritten FV Neuburg mit 4:2. Im Kellerderby fielen in Schaidt 14 Treffer, der TSV Landau unterlag. Nico Rinck war vierfacher Torschütze. Neuer Tabellendritter ist der TSV Billigheim-Ingenheim II.

SV Herxheim II – SV Rülzheim 0:0. Es war ein Spiel, das keinen Sieger verdient hatte. Und so gab es vor 100 Zuschauern auch ein ausgeglichenes Unentschieden. In Halbzeit eins tauchte Pravinth Kalaruban allein vor dem Viktoria-Kasten auf, doch Torwart Philipp Roth parierte. Herxheims Nicolas Dorn scheiterte mit einem Freistoß an SVR-Keeper Dennis Karn. Kurz vor Schluss ließ Felix Ehinger (SVR) eine Chance ungenutzt.

VfB Hochstadt – FV Neuburg 4:2. Vor 250 Zuschauern kam es in der 75. Minute zu einer kuriosen Begebenheit: Beim Neuburger 1:2-Anschlusstreffer traf Simon Kevin ins leere Tor. Der Hochstadter Torwart Timo Stein lag verletzt am Boden, der Schiedsrichter ließ weiterspielen. Danach reagierte Neuburgs Trainer Uwe Gaßner mit der Anweisung an seine Elf, dem VfB einen Treffer zu schenken. Florin Dausch traf ohne Gegenwehr von der Mittellinie zum 3:1. Die anderen Treffer: 1:0 Eigentor von Liam Kandlin (18.), 2:0 Yannik Müller (48.), 4:1 Johannes Geiß (83.), 4:2 Nicolas Wolff (89.). Der Neuburger Kevin Pfirrmann handelte sich eine Zeitstrafe ein (12.). Der Hochstadter Nico Hartmann sah Gelb-Rot (70.), Mitspieler Dominik Koch Rot (90.+5).

FC Bavaria Wörth – TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim II 0:5. Die Wörther gingen in den ersten 30 Minuten vor 100 Zuschauern fahrlässig mit ihren Chancen um und machten sich durch haarsträubende Fehler das Spiel kaputt. Tore: 0:1 Andreas Pfeiffer (35.), 0:2 Leo Hoffmann (43.), 0:3 und 0:4 (55./80.) Dennis Schneider, 0:5 Lars Mankopf (83.).

SV Minfeld – ASV Lug/Schwanheim 0:3. Die Minfelder kämpften, mussten vor 120 Zuschauern aber der spielerischen Überlegenheit des ASV Tribut zollen. Nach dem 0:1 durch Sebastian Baron, der in der 65. Minute per Kopfball nach Ecke verwandelte, zogen die Luger auf und davon. Das 0:2 erzielte Nicklas Kempf (77.) mit einem Schuss aus 20 Metern, das 0:3 ging auf das Konto von Spielertrainer Kai Schacker (88.).

SV Hatzenbühl – SG Bad Bergzabern/Steinfeld 3:4. Es war ein verdienter Auswärtssieg für die SG vor 150 Zuschauern. Nach 25 Minuten stand es 0:2 durch die Treffer von Jeremy Theilmann (10./25.). Felix Müller traf per Kopf nach Ecke zum 1:2-Anschlusstreffer (67.). Die weiteren Tore: 1:3 Marius Lauth (69.), 2:3 Louis Hoffmann (72, in den Winkel), 2:4 Theilmann (77., per Kopf), 3:4 Lars Schoch (82.).

TuS Schaidt – TSV Landau 8:6. Mit Unterstützung des reaktivierten Schaidter Alttorjägers Thomas Schmeisser wurde die Partie zum Tor-Festival. Die Tore vor 60 Zuschauern: 0:1 Mahmoud El Azm (8.), 1:1 Schmeisser (12,) 2:1/3:1 Nico Rinck (30./34.), 4:1 Schmeisser (42.), 4:2 Max Sprick (44.), 5:2 Rinck (49.), 5:3 Ögün Yurdakol (63.), 6:3 Rinck (75.), 7:3 Lennart Hasselwander (77.), 7:4 Oktay Uzun (80.), 7:5 Sprick (84.), 8:5 Fynn Borchers (85.), 8:6 Yurdakol (90.). Eine Zeitstrafe erhielt Janosh Rinck (TuS/ 53.).

SG Klingenmünster/Göcklingen/Eschbach - FC Bienwald Kandel II 2:2. Es war eine ruppige Partie vor 120 Zuschauern, die am Ende keinen Sieger verdient hatte. Mit einem verwandelten Freistoß brachte Christopher Koch die Kandeler in Führung (13.). Der Ausgleich zum 1:1 fiel in der 76. Minute durch einen Handelfmeter, Torschütze war Julian Geiling. Per Direktabnahme traf Kai-Lukas Bressler (77.) in den Torwinkel zum 2:1. Das 2:2 ging auf das Konto von Lirim Mustafa (85.), der nach einer Flanke von Joshua Pahle traf.

SV Olympia Rheinzabern - SV Landau West 4:0. Die Heimmannschaft überzeugte durch eine klare Feldüberlegenheit. Nach einer Flanke von Yevhen Mankosh schoss Nils Notheis volley das 1:0 (55.). Das 2:0 war ein Freistoßtor aus 25 Metern in den Winkel von Noah Gschwind (57.). Philipp Deutsch erhöhte vor 100 Zuschauern auf 3:0 (65.). Das 4:0 setzte Yevhen Mankosh nach einem Konter drauf (79.). Noah Gschwind sah in der 67. Minute Gelb-Rot.