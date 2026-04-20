Der ASV Lug/Schwanheim, Langzeit-Tabellenführer der Fußball-A-Klasse Südpfalz, gibt Platz eins ab. Der neue Spitzenreiter VfB Hochstadt hat einen hauchdünnen Vorsprung.

Beim ASV Lug/ Schwanheim ist der Wurm drin. Der Langzeit-Tabellenführer der Fußball-A-Klasse Südpfalz gibt durch die Niederlage gegen die SG Klingenmünster Platz eins ab. Der neue Spitzenreiter VfB Hochstadt hat durch den knappen Sieg beim TSV Landau einen Zähler mehr. Wörth und Minfeld trennten sich 3:3-Unentschieden.

FV Neuburg – SV Olympia Rheinzabern 2:0. Trotz Personalsorgen siegte die Mannschaft von Trainer Uwe Gassner vor 150 Zuschauern. Sogar AH-Spieler Torsten Syring wurde für die Partie reaktiviert. Spieler des Tages war der zweifache Torschütze Kevin Pfirrmann (21. und 72. Minute). Schiri Bernd Schuster wurde eine fehlerlose Spielleitung attestiert.

FC Bienwald Kandel II – SV Herxheim II 2:2. Mit Verstärkung aus der ersten Mannschaft ging Kandel vor 100 Zuschauern nach einem Freistoß von Carlos Baumgart durch River-Che Domenico Ries in Führung (7.). Beim 1:1 überwand Tamino Schmitzer mit einem Heber FC-Torwart Björn Herzig (42.). Schmitzer war es auch, der aus spitzem Winkel ins lange Eck zum 1:2 traf (45.+1). Einen Eckball von Christian Liginger verwerte Ries zum 2:2-Endergebnis (90.+2).

TSV Landau - VfB Hochstadt 3:4. 140 Zuschauer waren Augenzeugen eines hart erkämpften Siegs für den Tabellenführer. Der abstiegsbedrohte TSV ging zwei Mal in Führung. Es trafen: 1:0 Max Sprick (5.), 1:1 Johannes Geiß (8.), 1:2 Jonah Mattis Zimmer (33.), 2:2 Sprick (35.), 3:2 Joudi Rasoul (37.), 3:3 Geiß (43.), 3:4 Sven Maier (50.).

TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim II - SG Bad Bergzabern/Steinfeld 5:0. Vor 140 Zuschauern hatte die abstiegsgefährdete SG gegen den Tabellenfünften nicht die Spur einer Chance. Die Torfolge: 1:0 Luca Zillmannn (20.), 2:0 Lars Mankopf (42.), 3:0 Zillmann (45.), 4:0 Andreas Pfeffer (56.), 5:0 Jeremias Hinderer (82.).

FC Bavaria Wörth - SV Minfeld 3:3. 100 Zuschauer sahen ein dem Spielverlauf entsprechendes Unentschieden. Wörths Spielertrainer Michael Labbe erzielte in der Nachspielzeit den Treffer zum 3:3-Ausgleich. Die Tore: 1:0 Muhammed Inci (10.), 1:1/1:2 Kevin Exner (12., 24.), 2:2 Inci (54., Elfmeter), 2:3 Exner (60.), 3:3 Labbe (90.+5).

SV Rülzheim - TuS Schaidt 3:1. Die Rülzheimer vergaben vor 100 Zuschauern viele Chancen. In der 9. Minute erzielte Mike D’Urso nach Vorarbeit von Alessio Asciutto die Führung. Auch das 2:0 ging auf D’Ursos Konto (25.). Andreas Dreyer lieferte die Vorlage zum 3:0 durch Pravinth Kalaruban (58.). Sascha Miller traf in der 79. Minute zum Anschluss. TuS-Keeper Tim Keller sah in der Nachspielzeit die Rote Karte nach einem Foulspiel.

SV Landau West - SV Hatzenbühl 2:3. Bereits in der 5. Minute brachte Lars Schoch Hatzenbühl in Führung. Auf Vorlage von Lars Meyer erhöhte Louis Philip Hoffmann in der 21. Minute. Der Anschlusstreffer zum 1:2 fiel durch einen Foulelfmeter von Georg Paul Emanuel (23.). Jakob Heine schoss das 1:3 (90.). In der Nachspielzeit konnte Paul Emanuel vor 70 Zuschauern noch zum 2:3-Endstand verkürzen.

ASV Lug/Schwanheim - SG Klingenmünster/Göcklingen/Eschbach 0:3. Die Südwestpfälzer gingen verschwenderisch mit ihren Chancen um und ließen defensiv zu viel zu. Die Gäste waren hingegen vor 150 Zuschauern immer durch Konter gefährlich. Kurz nach dem Anpfiff, genauer nach nur 30 Sekunden, fiel das Tor zum 0:1 durch Moritz Moch. Sein Bruder Felix Moch erhöhte in der 30. Minute auf 0:2 für die Gäste und Yannik Heil traf zum 0:3-Endstand (80.). Niklas Kempf (ASV) musste ab der 80. mit einer Zeitstrafe wegen Meckerns runter. Diese Niederlage könnte im Titelrennen für den ASV Lug/Schwanheim erhebliche Konsequenzen haben.