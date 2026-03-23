Der VfB Hochstadt gewinnt das Topspiel gegen den ASV Lug/Schwanheim. Ein Zuschauer soll in der Halbzeit einen ASV-Spieler geschlagen haben.

VfB Hochstadt – ASV Lug/ Schwanheim 3:2. Nach Angaben von ASV-Spielertrainer Kai Schacker gab es einen Zwischenfall in der Pause beim Gang in die Kabine. Betroffen: Spieler Paul Schwarzmüller. Sein Vater Theo Schwarzmüller war Augenzeuge. Er sagte auf Anfrage, auf dem Weg ins Clubheim habe aus einem Pulk ein Fan des VfB mit einem Bierkrug in der Hand einen 80-jährigen Anhänger des ASV Lug/Schwanheim angepöbelt. „Mein Sohn hat den Mann aufgefordert, den Rentner in Ruhe zu lassen. Daraufhin bekam Paul einen Schlag gegen den Brustkorb und einen Griff ins Gesicht“, sagte Schwarzmüller. Dem Spieler sei die Luft weggeblieben, der 24-Jährige habe nicht mehr weiterspielen können. Die Mannschaft habe unter Protest die Begegnung fortgesetzt. Die Polizei wurde alarmiert und Strafanzeige gestellt. Vater und Sohn seien umgehend mit dem Auto in einen Krankenhaus in Landau gefahren. Der Verletzte sei nun krankgeschrieben. Die Familie wird einen Rechtsanwalt einschalten. Bisher habe sich der mutmaßliche Schläger nicht gemeldet oder gar entschuldigt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 zu melden.

Zum Spiel: Nach diesem Erfolg kann sich die Mannschaft von Mit-Trainer Markus Ehrstein wieder Hoffnung auf die Meisterschaft machen, sie liegt nur noch zwei Punkte hinter Lug/Schwanheim. Sein spielender Co Dominik Koch traf vor 400 Zuschauern aus dem Getümmel zum 1:0. Gleich nach dem Wiederanpfiff gelang Sebastian Braun der Ausgleich (46.). Johannes Geiß köpfte den Ball zum 2:1 ein (53.). Ein abgefälschter Freistoß von Sebastian Baron führte zum 2:2 (70.). Jonas Meier nutzte einen Fehler von Spielertrainer Kai Schacker im Tor zum 3:2 (90.). Dem Schiri wurde eine gute Spielleitung attestiert. Was in der Halbzeit passierte, bekam er nicht mit.

SV Hatzenbühl – SV Rülzheim 3:0. Schiedsrichter Carsten Gassmann hatte beim überraschend hohen und verdienten Heimsieg keinerlei Probleme. Nach einem Fehler im Rülzheimer Spielaufbau traf Lars Meyer zum 1:0 (45.). Einen weiten Abschlag von Torwart Marco Beideck verwertete Manuel Weigel zur 2:0-Führung (53.). Jakob Heine machte zehn Minuten vor Schluss mit dem 3:0 vor 180 Zuschauern den Deckel drauf.

SG Bad Bergzabern/Steinfeld – TSV Landau 2:1. Nach der Niederlage im Kellerderby steht Bezirksliga-Absteiger Landau vor dem freien Fall in die B-Klasse. 90 Zuschauer sahen die Führung für den TSV durch Oktay Uzun (9.). Ein Eigentor von Okan Simsek (62.) läutete die Wende ein. Nach einem Pfostenschuss des TSV war es Nico Steiger, der für die SG den Dreier sicherstellte (65.).

SG Klingenmünster/Göcklingen/Eschbach - TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim II 4:1. Die Gastgeber belohnten sich mit einer tollen Leistung vor 100 Zuschauern mit einem klaren Sieg. Die Tore in der fairen Begegnung: 1:0 Moritz Moch (9., Flachschuss ins lange Eck), 2:0 Julian Geiling (23., FE, gefoult wurde Yannik Heil), 3:0 Moch (47.), 4:0 Kilian Zech (53.), 4:1 Spielertrainer Tim Kiefer (68.).

TuS Schaidt - FC Bavaria Wörth 1:3. „Ein verdienter Sieg für die Wörther“, sagte TuS-Sprecher Manuel Eller. Mit einer schönen Einzelleistung brachte Fabian Eger die Bavaren in Führung (18.). Nico Rinck egalisierte zum 1:1 (37.) per Kopfball nach Ecke. In der 39. Minute wurde ein Treffer von Wörth nicht gegeben, der Ball soll vorher im Aus gewesen sein. Adil Agi markierte das 1:2 in der 52. Minute mit einem Schuss ins lange Eck. Das 1:3 fiel in der Nachspielzeit, ein Eigentor von Phil Roth. Dem A-Jugendspieler misslang ein Klärungsversuch.

SV Olympia Rheinzabern - FC Bienwald Kandel II 5:0. Es war ein souveräner Sieg des Tabellenzehnten gegen einen harmlosen Gegner. Die Torfolge: 1:0/2:0 Maximilian Müller mit zwei Foulelfmetern (in der 6. Minute wurde er selbst gefoult, in der 31. gab es ein Foul gegen Rico Sachs), 3:0 Noah Gschwind (77.), 4:0 Yevhen Mankosh (87.), 5:0 Dustin Thierjung (90., Abstauber nach Vorarbeit von Gschwind). In der 50. Minute sah der Kandeler Eugen Galkin vor 120 Zuschauern Rot wegen einer Unsportlichkeit.

SV Landau West - FV Neuburg 4:3. Die West'ler feierten einen verdienten Sieg gegen den Tabellendritten. Tore vor 80 Zuschauern: 1:0 Simon Gensheimer (6.), 1:1 Denis Simon (8.), 1:2 Kevin Simon (25.), 2:2 Georg Emanuel (29.), 3:2 Marius von Nida (57., nach Ecke per Kopf), 3:3 Simon Thieme (67.), 4:3 Stephan Müller (85., aus 16 Metern in den Winkel ).

SV Viktoria Herxheim II - SV Minfeld 1:0. Bei konsequenter Chancenverwertung hätte der Sieg für die Herxheimer höher ausfallen müssen. Das Tor des Tages erzielte Sebastian Trapp vor 90 Zuschauern nach Zuspiel von Johannes Löffel (80.). Wenig später quittierte Löffel eine Zeitstrafe. Torwart Philipp Roth war der Viktoria ein starker Rückhalt.