Der TSV Landau verliert das Stadtderby gegen Landau West nach 6:4-Führung und fällt hinter den FC Wörth auf Platz 13 zurück.

Das Landauer Derby sorgte in der Fußball-A-Klasse Süd für Schlagzeilen. Trotz 6:4-Führung verlor der TSV gegen die Westler. Am Mittwoch (19.30 Uhr) erwartet Spitzenreiter ASV Lug/ Schwanheim im Nachholspiel den FV Neuburg.

TSV Landau – SV Landau West 6:9. Was für ein turbulentes Torfestival vor 200 Zuschauern. Mit fünf Treffern war Toptorjäger Max Sprick für den TSV der Mann des Tages – und stand doch auf der Verliererseite. Safak Metin traf zum zwischenzeitlichen 4:4 für den TSV. Doch am Schluss jubelten die Westler. Für sie trafen Luis Kamplade, Georg Emanuel (2), Luke Adam (3), Simon Gensheimer, Joudi Rasoul per Eigentor und Moritz Haug. Gegen den TSV wurden zwei Zeitstrafen verhängt (87./90.+2).

FC Bienwald Kandel II – SV Hatzenbühl 2:4. Bis zur Roten Karte gegen Brian Scherrer (55., wegen Notbremse) konnten die Kandeler das Spiel ausgeglichen gestalten. Dann sorgte Lars Schoch mit einem Doppelpack (64./79.) für den Hatzenbühler Sieg. Zuvor trafen vor 90 Zuschauern: 0:1 Manuel Weigel (6.), 0:2 Louis Philip Hoffmann per Strafstoß (20.). 1:2 Carlos Baumgart (28., Vorarbeit Sven Stephany), 2:2 Stephany (79.). Hoffmann ( Hatzenbühl) kassierte eine Zeitstrafe (76.).

SV Rülzheim - SG Bad Bergzabern/ Steinfeld 4:2. 120 Zuschauer verfolgten ein intensives Spiel, in dem der Tabellen-14. SG gut mitmischte. Die Torfolge: 1:0 Roman Hettmann (7., Vorarbeit Arxhent Trupi), 2:0 Justin Schardt (10., Vorlage Sven Kronemayer), 2:1 Mirko Werling (51., Vorarbeit Tim Dubois), 3:1 Sven Kronemayer (66.), 4:1 Mike D’Urso (87., Alleingang), 4:2 Lasse Kleinschmidt (90.+3, Freistoß). Eine Zeitstrafe gab es für Felix Ehinger (SVR) in der 40. Spielminute.

SG Klingenmünster/Göcklingen/Eschbach - SV Viktoria Herxheim II 2:2. Es war eine ausgeglichene Partie vor 40 Zuschauern. Das 1:0 erzielte Kai- Lukas Bressler mit einem Sonntagsschuss aus 50 Metern. Er nutzte es, dass der gegnerische Torwart zu weit vor seinem Kasten stand (4.). Sebastian Trapp egalisierte mit einem Flachschuss (30.). Mit einer Einzelleistung brachte wiederum Bressler die SG mit 2:1 in Führung (71.). Moritz Becker erzielte mit einem Flachschuss ins lange Eck das 2:2 (73.).

SV Minfeld - TuS Schaidt 1:1. Vor 100 Zuschauern begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Doch nicht alle Chancen wurden genutzt. In der 17. Minute schob Kevin Exner allein vorm gegnerischen Tor zum 1:0 ein. Sascha Miller sorgte in der 24. Minute für den Ausgleich mit einem Schuss ins rechte obere Eck.

FC Bavaria Wörth - VfB Hochstadt 5:3. Es war ein turbulentes Match vor 50 Zuschauern. Die Torfolge: 0:1 Yannik Müller (2., Vorlage Florin Dausch), 1:1 Zakaria Oubara (18.), 2:1 Adil Agi (19.), 3:1 Jan Ehlers per Eigentor (26.), 4:1 Fabian Eger (58.), 4:2/4:3 Florin Dausch (80./83.), 5:3 Fabian Eger (90.+7). Der FC Wörth bemängelte, dass der Schiri zwei Tore in der ersten Hälfte wegen Abseits nicht anerkannte habe. Philipp da Silva handelte sich wegen Diskussion mit dem Schiri eine Zeitstrafe ein. Gelb-Rot sah Wörths Gabriel Jitaru (65.), Rot gab es in der Nachspielzeit (90.+5) für Okan Efi Cömert (ebenfalls FC).

ASV Lug/Schwanheim - SV Olympia Rheinzabern 2:1. In den ersten 45 Minuten lag der Vorteil klar beim Tabellenführer, er führte zur Pause mit 2:0 durch die Tore von Paul Schwarzmüller (25., Kombination über Felix Scherer und Sebastian Braun) und Spielertrainer Kai Schacker (37., Kopfball). Nach der Pause verlief das Ganze vor 80 Zuschauern ausgeglichen, aber auch oft zerfahren. Nazarii Kuzmych erzielte den Rheinzaberner Anschlusstreffer (67.). Rheinzabern Maximilian Müller musste in der 20. Minute mit Zeitstrafe zehn Minuten pausieren.

TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim II - FV Neuburg 5:1. Neuburg rutschte nach dieser Niederlage beim Rang-dritten auf den fünften Platz ab. Die Gäste verschliefen die Startphase. Tore vor 100 Zuschauern: 1:0/2:0 Spielertrainer Tim Kiefer (3., Foulelfmeter/9. nach Vorlage von Dennis Schneider), 3:0 Antonio Pöschl (12.), 3:1 Denis Simon (14.), 4:1 Kiefer (22., Flugkopfball), 5:1 Schneider (69.). Gelb-Rot sah der Neuburger Kevin Simon in der 80. Minute.