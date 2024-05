Am zweitletzten Spieltag der A-Klasse Südpfalz kommt es zum Gipfeltreffen: Spitzenreiter TSV Landau erwartet am Sonntag (15 Uhr) auf dem Ebenberg Verfolgen SV Erlenbach und kann mit einem Sieg die Meisterschaft perfekt machen.

Die Vorzeichen sind klar. Hier die mit 118 Treffern torgefährlichste Mannschaft, mit den Toptorjägern Denis Thomas (37) und Max Sprick (23), auf der anderen Seite die mit 38 Gegentoren beste Abwehr. Mit einer Wiederholung des Hinspielsieges (3:1) würde der TSV Landau den dritten Aufstieg in Folge schaffen. Kurios: Ihre letzte Niederlage kassierten beide Teams gegen den SV Minfeld.

TSV-Trainer Akin Özer, als Spieler früher in der Verbandsliga aktiv, dann Coach in Maximiliansau und Wörth, hatte für sich eigentlich ein Engagement in der C-Klasse ausgeschlossen, als er von den TSV-Verantwortlichen angesprochen wurde. Doch er ließ sich von dem Konzept des 1985 als Türkgücü gegründeten Vereins überzeugen.

Außergewöhnlicher Zusammenhalt

„Wir treffen uns immer eineinhalb Stunden vor dem Spiel. Damit die Spieler keiner Stresssituation ausgesetzt sind, ist mir das ganz wichtig“, sagt Akin Özer zur Spielvorbereitung. Man steht im Clubhaus zusammen und unterhält sich über dies und das. Ab der Spielbesprechung fokussiert sich jeder auf die Begegnung.

Ein weiteres Indiz für den außergewöhnlichen Zusammenhalt beim Tabellenführer: „Bei Länderspielen oder Europapokalspielen sitzen wir gemeinsam im Clubhaus und bestellen uns etwas zu essen. An den Spieltagen gibt es nach dem Duschen immer ein Mannschaftsessen.“

Feier auf dem Marktplatz?

Die Weichen für den Aufstieg in die Bezirksliga sind schon gestellt: Seit drei Wochen trainiert Mirsad Hoxhaj beim TSV, der im Sommer offiziell vom TuS Wollmesheim wechselt. Mit Felix Hoffmann vom SV Erlenbach und Abdyl Kastrati von der VTG Queichhambach kommen zwei junge Spieler. Aus dem aktuellen Kader hat kein einziger Akteur den Wunsch nach einem Wechsel geäußert. Baris Uzun fällt derzeit allerdings aus.

Und wie wird beim TSV gefeiert, wenn es mit der Meisterschaft klappt? „Im vergangenen Jahr sind wir mit einem Lkw durch Landau gefahren und haben auf dem Marktplatz gefeiert. Da haben sogar wildfremde Menschen mit uns getanzt. Das könnte ich mir auch am Sonntag vorstellen“, sagt Akin Özer.

Die Sache mit der Fairness

Aber wie kommt es, dass der Spitzenreiter in der Fairnesstabelle ganz hinten liegt? Man dürfe nicht vergessen, „dass wir zuletzt in der B-Klasse die zweitfairste Mannschaft waren, kein Rote und keine Gelb-rote Karte kassierten.“ Der Ausreißer in dieser Saison sei das Spiel gegen Freckenfeld gewesen, mit fünf Platzverweisen, fünf Zeitstrafen und etlichen gelben Karten. Und Özer ergänzt: „Ich bin mit der Fair-Play-Medaille des DFB ausgezeichnet worden, weil ich mich in Klingenmünster um den verletzten SG-Spieler Kai-Lukas Bressler gekümmert habe.“

Matthias Orso, beim Gegner SV Erlenbach zusammen mit Philipp Tavares da Silva in der Trainerrolle, glaubt, die richtigen Schlüsse aus der Hinspielniederlage gezogen zu haben. Mehr wolle er dazu nicht sagen. Man wisse um die Stärken des TSV-Angriffs und werde sich darauf einstellen. Der Rangzweite hat mit Cristian Cenusa (17 Treffer), Tristan Wiese (14) und Ferhat Soylu (10) drei torgefährliche Spieler in seinen Reihen. „Robert Balasa ist im Urlaub. Zwei, drei Spieler sind angeschlagen, jedoch gehen wir davon aus, dass sie bis Sonntag einsatzfähig sind“, sagt Orso. Im Falle eines Sieges beim TSV Landau wären beide Mannschaften punktgleich.