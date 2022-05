In der Aufstiegsrunde der Fußball-A-Klasse Südpfalz überraschte die SG Klingenmünster mit einem Sieg gegen den Tabellenführer. In der Abstiegsrunde machte der SV Hatzenbühl einen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Am Mittwoch, 19 Uhr, spielt der FV Neuburg gegen die SG Rohrbach.

Aufstiegsrunde

FC Bellheim – FC Wörth 0:3. Das Spiel vor 80 Zuschauern war nicht einmal eine Minute alt, als es das erste Mal hinter Phönix-Torwart Gehrlein einschlug: Rico Sachs war mit einem Kopfball erfolgreich. Nach einer abseitsverdächtigen Situation traf Maximilian Dammer zum 0:2 (11.). Auf Zuspiel von Özkan Sahin ließ Robin Butz mit einem Schuss aus spitzem Winkel ins lange Eck das 0:3 folgen (82.). Dass bei den Bellheimern die Luft raus ist, mag man auch daran erkennen, dass sie nicht eine zwingende Torchance hatten.

SV Viktoria Herxheim II – Spfr Dierbach 3:1. Neben Wörth bleibt die Viktoria heißer Anwärter auf den Relegationsplatz. Nach einem Eckball von Sandro Wetzka köpfte Sebastian Trapp zur Führung ein (11.). Einen Handelfmeter nutzte Philipp Hinrichs zum 1:1-Ausgleich (34.). Doch die Mannschaft von Trainer Sebastian Moch ließ nicht locker. Philipp Stenner machte auf Flanke von Frederik Bayer mit einem Kopfball das 2:1 perfekt (56.). Vor 70 Zuschauern sorgte Trappe für das Endergebnis.

SV Erlenbach – TSV Billigheim/Ingenheim II abgesetzt. Die Gastgeber kamen kampflos zu einem Sieg, da die Fortunen keine Mannschaft zusammenbekamen.

SG Klingenmünster/Göcklingen – FVP Maximiliansau 2:1. Die 150 Zuschauer trauten ihren Augen nicht: Schon nach einer halben Stunde lag die Heimmannschaft mit 2:0 nach den Toren von Friedrich Becker (7.) und Eric Heidenreich (31.) in Führung. Den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte Manuel Weigel (35.). Mit Rot vom Platz musste in der 81. Minute Jannick Schlindwein (FVP) wegen einer Notbremse.

Abstiegsrunde

SVO Rheinzabern – TuS Schaidt 4:1. Die Gastgeber gingen mit einem 0:1 Rückstand (Tor von Christian Heil, 32.) in die Pause. Danach wendete sich das Blatt vor 75 Zuschauern: 1:1 Jonathan Pflüger (52.), 2:1 Justin Müller (54., nach Ecke aus dem Gewühl), 3:1 Pflüger (66.), 4:1 Justin Müller (FE, gefoult Moritz Brune.

VfR Sondernheim – SG Rohrbach/Impflingen 3:1. Vor 75 Zuschauern hätte Sondernheim aufgrund der Chancen höher gewinnen müssen. Die Torfolge: 1:0/2:0 Tayfun Kar (18., FE, und 82.), 2:1 Oliver Baljak (84.), 3:1 Can Sari (90.+4).

SV Rülzheim II – SV Landau West 2:3. Die Rülzheimer verschliefen den Spielbeginn. West-Keeper Niclas Scharding entschärfte etliche Chancen der Gastgeber. Vor 60 Zuschauern trafen: 0:1 Georg Emanuel (28.), 0:2 Lucas Schick (47.), 0:3 Jonas Mühlenbeck (69.), 1:3 Joel Ondo (82.), 2:3 Alpay Yalcin (86.).

SV Hatzenbühl – FSV Freimersheim 6:2. Die Gäste zeigten sich als fairer Gegner vor 100 Zuschauern. Die Torfolge: 1:0 Louis Hoffmann (5., Freistoß aus 22 Metern in den Winkel), 1:1 Jonas Müssig(20.), 2:1 Erik Melzer (23., Eigentor), 3:1 Adrian Cebulla (25.), 3:2 Erik Melzer (40., FE), 4:2 Jannik Müller (41.), 5:2 Cebulla (70), 6:2 Tim Sommer (90., eingewechselter A-Jugendspieler).