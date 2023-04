Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Spfr Dierbach starteten mit einem 2:1-Sieg gegen den SV Rülzheim II in die Meisterschaft. Seither wurden alle Spiele in der Fußball- A-Klasse Südpfalz verloren. Die Verfolger von Spitzenreiter FC Bellheim trennten sich in Schaidt 1:1. Am Donnerstag (19.30 Uhr) spielt der TuS Frankweiler gegen Schaidt, erwartet der SV Erlenbach die Dierbacher.

Spfr Dierbach - SV Büchelberg II 1:4. Der Tabellenletzte wurde von effektiveren Büchelbergern in die Schranken gewiesen. Die Treffer vor 100 Zuschauern: 0:1 Hasan Coskun (17.)., 0:2