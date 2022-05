Nach dem letzten Spieltag der Aufstiegsrunde der Fußball-A-Klasse Südpfalz liegen der FC Wörth und der SV Herxheim II gemeinsam auf dem zweiten Platz. Deshalb muss ein Entscheidungsspiel über die Teilnahme an der Relegation entscheiden (Freitag, 19 Uhr, in Erlenbach). In der Abstiegsrunde konnte sich Rülzheim II retten.

Aufstiegsrunde

FC Phönix Bellheim – SV Erlenbach 0:2. Erneut konnten die Bellheimer keinen Punkt verbuchen. Sie verschliefen die Anfangsphase, schon nach elf Minuten stand es 0:1 durch das Tor von Lucas Patschke. In der 15. erhöhte Bashir Soltani auf 0:2. Es war der Endstand. Bellheims einzige Chance lag auf dem Fuß von Yassin El Yahyaoui in der 35. Spielminute. Doch sein Schuss aus spitzem Winkel wurde von SVE-Keeper Florian Hellmann gehalten. Zuschauer: 50.

SG Klingenmünster/Göcklingen – SV Herxheim II 0:6. Ersatzgeschwächt hatten die Gastgeber vor 100 Zuschauern nicht den Hauch einer Chance. Es trafen: 0:1 Sebastian Trapp (3.), 0:2 Timo Dupljanin (32.), 0:3 Marco Seither (55.), 0:4 Yannic Klein (60., FE), 0:5/0:6 Sandro Wetzka (80./89.).

Spfr Dierbach – FVP Maximiliansau 1:4. Nach torloser erster Hälfte traf vor 90 Zuschauern Meister-Spielertrainer Adnan Sentürk zum 0:1 (52.). Max da Val baute die Führung für den FVP aus (56./70). Lars Schoch erzielte mit der Hacke in der 77. Minute das 0:4. Dierbachs Kevin Simon sorgte mit einem Sonntagsschuss für Ergebniskosmetik (82.).

TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim II – FC Bavaria Wörth 0:8. 120 Zuschauer sahen eine einseitige Begegnung. Die Torfolge: 0:1 Can Güner, 0:2 Anil Akal , 0:3 Emre Sayincan (FE), 0:4/0:5 Max Dammer, 0:6 Sayincan, 0:7 Enrico Vöhringer, 0:8 Lukas Link.

Abstiegsrunde

SV Rülzheim II – TuS Schaidt 3:4. Dieses Match vor 100 Zuschauern hätte ein Remis verdient gehabt. Die Gastgeber konnten ihre 3:1-Führung aus der ersten Hälfte nicht behaupten. Die Torfolge: 0:1 Dominik Koch (10.), 1:1 Marcel Stubenrauch (12.), 2:1 Karsten Breßler (16.), 3:1 Christoph Nirmaier (23.), 3:2 Nico Rinck (47.), 3:3 Philippe Buschmann (74.), 3:4 Rinck (90.+4).

FV Neuburg - SV Landau West 5:0. 150 Zuschauer sahen einen souveränen Sieg der Gastgeber. In der fairen Partie trafen: 1:0/2:0 Roman Walz (20./22.), 3:0 Fabian Martin (70.), 4:0 Pedro Hessakker (75.), 5:0 Paul Bendel (85.).

SVO Rheinzabern – FSV Freimersheim 7:2. Die Freimersheimer gaben sich Mühe, konnten aber, da ersatzgeschwächt, nicht mithalten. 40 Zuschauer sahen folgende Tore: 1:0 Justin Müller (7.), 2:0 Maximilian Müller (37.), 3:0 Lukas Herrmann (46.), 3:1 Niklas Pfaffmann (48.), 4:1/5:1 Herrmann (50./51.), 6:1 Marvin Sauerhöfer (60.), 7:1 Jonathan Pflüger (70.), 7:2 Can Hassan (79.).

SV Hatzenbühl – SG Rohrbach/Impflingen 5:2. Die Partie begann mit einem Hattrick von Yannik Müller. Er traf zunächst mit einem Schuss aus 18 Metern in den Winkel, in der 13. Minute folgte ein schön herausgespieltes Tor und in der 40. erzielte er das Tor des Tages mit einem Volleyschuss von der Mittellinie über den gegnerischen Keeper Bauer. Die weitere Torfolge vor 130 Zuschauern: 3:1 Jochen Leonhard (43.), 4:1 Adrian Cebulla (45.+2), 4:2 Oliver Baljak (51., FE), 5:2 Yannik Müller (76.).