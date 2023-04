Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Auf zehn Punkte hat Spitzenreiter FC Phönix Bellheim seinen Vorsprung auf Verfolger TuS Wollmesheim ausgebaut, der am Samstag auf seinem Platz nicht antreten konnte. Bellheim gewann in der Fußball-A-Klasse Südpfalz mit 4:2 gegen den Tabellenletzten Spfr Dierbach. Der TuS Frankweiler hat schon wieder verloren. In sieben Spielen der zwölften Runde fielen 38 Tore.

SV Büchelberg II - FV Neuburg 2:2. Büchelberg ließ den Gegner spielen, der schlug lange Bälle und lag nach zwölf Minuten und Toren von Pascal Boudgoust und Pedro