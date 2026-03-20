Die A-Junioren der Viktoria Herxheim stehen im Halbfinale des Fußball-Verbandspokals Südwest und treffen am Dienstag, 14. April, 19.30 Uhr, auf den FK Pirmasens. Ursprünglich hatte der Verband auf Wiederholung des am 11. März in der Verlängerung beim Stand von 1:1 abgebrochenen Viertelfinalspiels gegen Mainz 05 entschieden. Ein Mainzer Spieler hatte sich so schwer verletzt, dass sich beide Teams gegen eine Fortsetzung der Partie entschieden. Mainz 05 verzichtet auf die Wiederholung, weswegen die Viktoria das Halbfinale erreicht hat. In der anderen Partie trifft am 21. April der SC 07 Idar-Oberstein auf den Nachwuchs des 1. FC Kaiserslautern.