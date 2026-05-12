Bei der zweiten Ausgabe des Energie-Südwest-Cups in Dammheim dominiert Johannes Ullrich. Der Polizist läuft ein ungefährdetes Rennen – und hat sich speziell vorbereitet.

Der zweite Lauf zum Energie-Südwest-Cup lockte am Sonntag knapp 600 Sportler nach Dammheim. Mit Johannes Ullrich ( TV Bad Bergzabern) und Tanja Hellmann (LG Rülzheim) gab es über die Zehn-Kilometer-Strecke die erwarteten Sieger. Fabian Krieg (SSC Tri Landau) und Alina Koller (LG Rülzheim) gewannen über fünf Kilometer.

„Lediglich auf dem ersten Kilometer hatte ich das Gefühl, dass mich jemand verfolgte. Ansonsten habe ich ungefährdet den Lauf abspulen können“, so Johannes Ullrich. Für den 27-jährigen Bundespolizist aus Dierbach wurden 33:27 Minuten im Ziel notiert. „Ich habe diese Woche vier Mal trainiert. Habe aber bewusst auf das Bahntraining verzichtet und bin absichtlich mehr bei mir vor der Haustür gelaufen, da dort das Profil der Laufstrecke in Dammheim ähnelt“, erklärte Ullrich im Ziel.

Im letzten Drittel wird das Tempo angezogen

Seine Siegerzeit ist eine der schnellsten für diese Strecke. Wenn man den Angaben der Läufer vertraut, welche die Distanz kontrollierten, ist die Strecke gar 200 Meter länger. Hinter Ullrich bildete sich eine recht große Verfolgergruppe, bestehend aus Chakour Nour Eddine (Mooland Gebäudereinigung), Stefan Fimpel ( TV Maikammer), Marc Brenklé (TV Bad Bergzabern), Marko Martin (TV Maikammer), Benedict Antoni (LC Bad Dürkheim) und Philipp Ullrich (TV Bad Bergzabern), der ältere Bruder von Johannes.

Auf dem letzten Drittel der Strecke kam dann Leben in die Gruppe. Den zweiten Platz sicherte sich Nour Eddine in 35:25 Minuten. Im Spurt um Rang drei setzte sich Fimpel mit 35:46 Minuten gegen den zeitgleichen Elsässer Brenklé durch. „Ich war der Erste, der der Tempoverschärfung zum Opfer fiel. Ich musste mich dann konzentrieren, dass von hinten keiner ran kommt“, beschrieb Philipp Ullrich seinen Lauf, den er nach 36:32 Minuten als siebter Zieleinläufer beendete.

Läufer-Familie Ullrich will im Allgäu Spaß haben

Am nächsten Wochenende geht es für die ganze Familie Ullrich ins Allgäu. „Wir laufen in Oberstdorf den Gebirgstäler Halbmarathon. Aber es soll Spaß machen und wir wollen die Landschaft genießen, also kein ernsthafter Wettkampf“, blickt Johannes Ullrich voraus.

„Mir war es zu warm, da wir ja fast ausschließlich in der Sonne laufen. Die einzige Abwechslung im Lauf war die zweite Runde, als wir auf die Walker und die langsameren Fünf-Kilometer-Läufer aufliefen und vorbei mussten. Ich hatte eine 37er-Zeit angepeilt, aber wenn die Strecke etwas länger ist, bin ich zufrieden“, resümierte Tanja Hellmann, die nach 38:29 Minuten ihren Sololauf beendete.

Rülzheimerin Koller mit vollem Lauf-Programm

Auf den Plätzen folgten wie im Vorjahr, Andrea Meyer (TV Kirrweiler/41:35 Minuten), sie lief die gleiche Zeit wie vor zwölf Monaten, und Sarah Schmitt (TV Maikammer/42:14 Minuten). Das größte Starterfeld stellte sich der Fünf-Kilometer-Distanz. Hier gingen auch die meisten Teilnehmer für die Aktion des Landauer Energieversorgers “Lauf für Deinen Verein“ an den Start. Fabian Krieg (SSC Tri Landau) war hier mit 17:22 Minuten der klare Sieger. Gefolgt von dem U-18 Jugendlichen Noah Roth (TSV Kandel/18:04 Minuten) und Luca Hans (LG Rülzheim/18:20 Minuten).

Ein volles Wettkampfprogramm hatte Alina Koller von der LG Rülzheim. Die U16-Jugendliche startete in der U18 am Samstag bei den Pfalzmeisterschaften in Kandel über 1500 Meter und wurde Zweite. In Dammheim gewann sie in 20:45 Minuten die fünf Kilometer. Zuvor war sie auch in Eisenberg, wo sie bei den U16-Pfalzmeisterschaften wiederum Zweite über 800 Meter wurde. Juliane Kugler (TV Nußdorf/23:26 min.) und der Schülerin Safiya Albayrak (TV Offenbach/24:04 min.) belegten in Dammheim die Plätze hinter Koller.