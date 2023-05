„Es kommt praktisch nie zu verbalen Auseinandersetzungen“, stellte RHEINPFALZ-Mitarbeiter Heinz Lambert als Schiedsrichter bei den deutschen Meisterschaften im Para-Tischtennis fest.

Um sich auf die Gegebenheiten einzustellen, gab es einen zweistündigen Online-Workshop. „Es gibt die ein oder andere Regel, die es nur im Bereich der Parasportler gibt“, so Lambert, der seinen ersten Einsatz im Para-Bereich bei der EM 2000 in Frankfurt hatte. 737 Spiele in 32 Wettbewerben an 36 Tischen waren in Sindelfingen zu leiten. Besonderheiten: Im Rollstuhl-Tischtennis darf der Ball nach dem Aufschlag das Feld nicht seitlich verlassen. Rollis müssen nicht abwechselnd schlagen, ein Spieler darf mehrfach hintereinander den Ball annehmen. Erleichterungen werden beim Aufschlag gestattet, wenn die Sportler arg beeinträchtigt sind. Für die beiden Wettkampftage wurden jeweils 50 Schiedsrichter benötigt. Lambert: „Übersieht der Tischschiri vielleicht einmal, dass der Ball beim Aufschlag eines im Rollstuhl sitzenden Spielers den Tisch seitlich verlassen hat, greifen die Spieler sofort ein und wiederholen von sich aus den Aufschlag.“