Simon Fischer hat eine Mission. Am Montag will er sich in Konstanz dazu aufmachen, 31 Marathons in 31 Tagen zu laufen. Am 27. März erreicht er Landau. Das steckt hinter der Aktion.

Simon Fischer lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in St. Goarshausen. Zwei Jahre lang sei er mit dem Weltfriedensdienst als Koordinator und Fachkraft im Norden Kenias unterwegs gewesen. Fee Schreier vom Weltfriedensdienst macht auf ihn und seine Aktion aufmerksam.

Vom Bodensee über Bonn nach Berlin, das ist Fischers Strecke. „Ich möchte damit die Menschen in Deutschland auf die akute Wasserkrise aufmerksam machen. Gemeinsam mit dem Weltfriedensdienst habe ich deshalb den ,Blue Run’ initiiert.“ Er habe in Kenia erlebt, wie Menschen auf Wassermangel reagierten. Seit der Jahrtausendwende sei die Menge an Grundwasser verschwunden, die dem Bodensee entspreche. Am härtesten treffe es diejenigen, die sich am wenigsten schützen könnten: kleinbäuerliche Gemeinschaften, arme Familien, Menschen, die mit ihrem Vieh je nach Niederschlag die Weidegründe wechseln.

Offener Konflikt

„Wenn sie keinen Ausweg mehr sehen, treiben sie ihr Vieh auf fremdes Ackerland. Früher hat die Polizei in solchen Fällen auf sie geschossen und einige getötet. Die Konkurrenz um Weideland und Wasser ist zu einem offenen Konflikt geworden“, so Fischer. „Was hilft? Die verfeindeten Gruppen an einen Tisch bringen und gemeinsam Weidepläne entwickeln.“

Simon Fischer berichtet von erfolgreichen Projekten wie dem Peace Ultra Marathon, bei dem junge Männer aus verfeindeten ethnischen Gemeinschaften gemeinsam für den Frieden laufen. Oder von der Kamelkarawane, die jedes Jahr durch den Norden Kenias zieht, um für eine gemeinschaftliche und friedliche Nutzung der Ressourcen zu werben. Er fühlt eine Mission, wünscht sich Begleiter beim „Blue Run“ und Spenden.

Info

Simon Fischer lässt sich während seiner Marathonläufe auf Instagram (simon_runfischi_fischer) verfolgen. Dort fänden Interessierte auch die Koordinaten und Startzeiten zum Mitlaufen. Am Mittwoch, 27. März, startet er in Bietigheim und erreicht in Landau das Boardinghouse in der Industriestraße 10. Am 28. März läuft er zum Landgasthaus Klosterhof in Fischbach. Am 18. April will er in Berlin sein.



Nähere Informationen auf www.wfd.de/blue-run. Spendenkonto: Weltfriedensdienst e.V., Iban DE10 3702 0500 0003 1475 05, BIC BFSWDE33XXX (Bank für Sozialwirtschaft). Spendenstichwort: Blue Run - Spendenaktion.