Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn die WM läuft, gehen mehr Menschen dem Sport mit den drei Pfeilen nach. Die perfekten Wurfgeräte bei der Masse an Angeboten zu finden, ist gar nicht so einfach. Felix Schönhöfer hat in einem Geschäft in Rülzheim verschiedene Modelle getestet. Auf was es ankommt und für welche Pfeile er sich entschieden hat.

Seit fast drei Jahren habe ich eine Steeldartscheibe zu Hause. Während der Corona-Lockdowns war sie der perfekte Unterhalter. Ohne sie wäre mir wahrscheinlich etliche Male die