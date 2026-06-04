845 Teilnehmer beendeten den 23. Gäulauf durch die Gemeinden Gommersheim, Böbingen, Freimersheim, Kleinfischlingen, Großfischlingen, Venningen und Altdorf.

Kurios war die Entscheidung im Halbmarathon. Stefan Fimpel ( TV Maikammer) war über weite Strecken vorne und gewann in 1:20:04 Stunden. Sein Vereinskollege Marko Martin wurde erst als Sieger in den Ergebnislisten geführt. Er lief auch als erster durchs Ziel. Dass etwas nicht stimmte, wusste er jedoch gleich: „Stefan ist mit ungefähr 20 Sekunden Vorsprung nach Gommersheim reingelaufen und ich dachte: Das Ding ist gelaufen, den krieg’ ich nicht mehr“, so Martin, der von Sprecher Wolfgang Behr gleich als Sieger gekürt wurde. Martin winkte jedoch gleich ab. „Ich dachte nur: das gibt’s doch nicht. Wo ist Stefan? Der muss sich doch verlaufen haben“, überlegte der Hauensteiner Martin, der mit Fimpel nach dem Zieleinlauf die letzten Meter zurücklief und feststellte, dass er selbst es war, dem ein Missgeschick passierte. Er deutete die Streckenführung nicht richtig, bog zu früh ab und lief gut 400 Meter zu wenig. „Ich bin dann gleich zur Zeitnahme, habe das gesagt und auch gleich meine Disqualifikation angeboten. Es war ja schließlich mein Missgeschick“, erklärt Martin. Da der Vorsprung auf den drittplatzierten Sebastian Traub (1:23:56 Stunden) groß war, einigten sie sich darauf, Martins Zielzeit um zwei Minuten zu erhöhen und mit 1:20:34 Stunden als Zweitplatzierten zu werten.

Ergebnisse

Halbmarathon Frauen: 1. Alisa Rossbach (1:31:29), 2. Dina Traub (1:35:57), 3. Daniela Wagner (TuS Heltersberg/Trifels Triathlon Club, 1:40:01);

10 Kilometer Männer: 1. Marc Brencklé (Niederlauterbach, 35:33 Minuten), 2. Philipp Ullrich (TV Bad Bergzabern, 35:58), 3. Linus Ersoy (Ersoy Haustechnik, 36:35);

10 Kilometer Frauen: 1. Sarah Schmitt (TV Maikammer, 40:43), 2. Andrea Meyer (TV Kirrweiler, 40:51), 3. Soraya Moussa (TV Maikammer, 46:03).