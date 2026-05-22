Um das Verbandspokalfinale zwischen Pirmasens und Schott Mainz zu stemmen, laufen in Weingarten seit Monaten die Vorbereitungen. Ein Blick hinter die Kulissen.

Von einem Sattelschlepper werden am Mittwochmorgen per Gabelstapler die Banden für das Verbandspokalfinale abgeladen. Die Banden werden einmal rund herum um das Spielfeld installiert. Alles muss neutralisiert werden. Es darf keine Werbung von anderen Firmen geben“, sagt Wolfgang Zuck, stellvertretender Vorsitzender des SV Weingarten. Die Aufbau-Arbeiten für das Verbandspokalfinale am Samstag (13.30 Uhr) in Weingarten des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) sind seit Mitte der Woche in vollem Gange. Kurz darauf rollt ein SWFV-Auto auf den Parkplatz vor dem Stadion in Weingarten.

Der Verband hat seit Mitte der Woche die Hoheit über das Gelände. Zwei Mitarbeiter, darunter Timm Ritterböck, Veranstaltungsleiter, haben einlaminierte Ausdrucke dabei, die Mannschaften, Ordnern, Mitarbeitern und Presse den Weg durch die Katakomben weisen sollen. Der Verband selbst ist quasi mit der gesamten Belegschaft der Geschäftsstelle vor Ort, um das Verbandspokalfinale zwischen dem FK Pirmasens und Schott Mainz, übrigens die gleichen Finalisten wie 2025, zu stemmen. Das Endspiel, das im Rahmen des bundesweiten Finaltags der Amateure ausgespielt wird, wird live per Konferenz im Fernsehen und als Livestream übertragen. Im Vorjahr gewann Pirmasens mit 2:1 und sicherte sich neben der Trophäe auch den Einzug in den DFB-Pokal.

Zwei Übertragungswagen kommen aus Köln

Damit die Bilder aus der Südpfalz deutschlandweit empfangen werden können, werden bis zu 1,5 Kilometer Kabel von der Kölner Produktionsfirma Best Boys verlegt. Die rückt am Samstagmorgen mit zwei großen Lastwagen an, darunter ein TV-Übertragungswagen. Zwar steht in Weingarten – noch aus früheren Zeiten – eines der Stadionschmuckstücke der Südpfalz. Doch viel Platz ist auf dem Gelände, verglichen mit Profi-Standorten, dennoch nicht. „Für Weingarten muss ein kleineres Modell gewählt werden, 20 Tonnen statt der üblichen 40 aufgrund des begrenzten Platzes“, erklärt René Alles, Geschäftsführer von Best Boys. Dazu kommt ein Rüstwagen mit mehr als zehn Tonnen Material. Dennoch sagt er, dass Weingarten in Sachen Aufwand ein „einfacher Standort“ für das 25-köpfige Team vor Ort sei.

Mit mehr als 1500 Zuschauern wird gerechnet

„Im April war die Übertragungsfirma vor Ort und hat sich alles angeschaut“, sagt Zuck. Für den SV Weingarten ist das Prozedere kein Neuland, bereits im Vorjahr war man Ausrichter. „Wir kennen das“, sagt Zuck. Das Stadion verfügt über einen Glasfaser-Anschluss, dazu wurde erst in der vergangenen Woche die Flutlichtanlage erneuert. „Das ist wichtig für die TV-Firma“, erklärt Zuck. Schon bei Bewölkung müssen die Lampen für die Übertragung eingeschaltet werden. Dazu liegt Weingarten als Finalort zentral für die beiden Teams aus der Südwestpfalz und Rheinhessen.

Seit Monaten laufen die Vorbereitungen. Gespräche mit Polizei, Feuerwehr und anderen Behörden fanden statt. 1200 Tickets wurden im Vorverkauf abgesetzt, 2025 kamen knapp 1700 Fans in die Arena Weingarten. Die Veranstalter rechnen mit ähnlichem Andrang.

Damit die Zuschauer nicht auf dem Trockenen sitzen, betreibt der SV Weingarten drei Stände mit Essen und Trinken. Etwa 60 Personen helfen von Vereinsseite. Seit Donnerstag wird aufgebaut. Viel Aufwand für einen Tag, könnten Kritiker meinen. Zuck stimmt zu, sagt aber: „Die Vorteile überwiegen. Das geht weit über den Verein hinaus.“ So übernimmt das Catering für den VIP-Bereich beispielsweise ein Unternehmen aus dem Ort. Und überhaupt, sagt Zuck: „Wann ist Weingarten schon mal im TV?“