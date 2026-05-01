Beste Bedingungen bei der 65. Auflage des 1. Mai-Rennens des RV Offenbach. Die Sorgen des Veranstalters waren unbegründet. Technisch-verrückt ist der Klapprad-Cup.

„Ich habe schon Bauchweh“, sagte Markus Gensheimer, Geschäftsführer des Veranstalters, vor dem Renntag zum 1. Mai-Rennen in Offenbach. Vor einem Jahr wollte ein Landwirt während des laufenden Rennens auf die Strecke und provozierte letztlich eine Schlägerei, was vier Verletzte und einen Polizeieinsatz nach sich zog. Vor dem diesjährigen Rennen wurde mit dem betreffenden Landwirt eine Gefährderansprache durchgeführt und ein Aufenthaltsverbot erteilt. Die Maßnahmen sowie die polizeiliche Präsenz zeigten Wirkung, es gab keine Zwischenfälle.

Im Amateurrennen über 79 Kilometer wurde Lennart Rilling (Team Möbel Ehrmann), der im Trikot des Veranstalters fuhr, Dritter vor seinem Teamkollegen Fabian Genuit. Beide dürften demnächst wieder bei den Elite-Amateuren starten. In der U13 siegte Jonas Chines (RC Silber-Pils Bellheim). Auch im nächsten gemeinsamen Rennen über 39,5 Kilometer gab es südpfälzische Podestplätze. Walter Antoni (TSV Neupotz) gewann die Masters 4, Manuel Christian ( RV Roschbach) wurde Zweiter bei den Masters 3. Beim Sieg von Max Chelius ( RV Queidersbach) belegten Luis Märkl (RV Roschbach) und Lasse Delius ( RSV Rheinzabern) in der U17 die weiteren Plätze. Für Märkl ging es gleich weiter: Mit Vater Dirk fuhr er nach Engen nahe dem Bodensee, wo am Samstag und Sonntag die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften anstehen.

Technische Feinheiten beim Klapprad-Cup

Den Ausruf „Vorbereitung für den Kalmit-Klapprad-Cup“ hörte man um die Mittagszeit immer mehr. Der Klassiker in Maikammer am 5. September ist zwar noch vier Monate hin, aber es wird bereits getüftelt. „Mit der Übersetzung komme ich da natürlich nicht hoch, die muss ich wieder umbauen. Ohne die käme ich hier aber überhaupt nicht in den Sprint, da muss man sich eben anpassen“, erklärt Maik Abraham (Talent:frei) seinen Klapprad-Umbau. Er wurde über 14 Kilometer Dritter hinter Tim Matthes ( RV Offenbach) und Alexander Kunz (Klapp-Ard).

Nach einem Sturz im letzten Jahr hatte Abraham, der vorher für den TSV Neupotz fuhr, keine Rennlizenz mehr gelöst. „Als es in Lustadt das Rennen noch gab, hatten wir mal damit angefangen. Dann bin ich mit Tim und Alexander in Kontakt gekommen und es hat sich so ergeben, dass wir mal öfters fahren. Aber nicht auf Wettkampfbasis, es ist einfach witzig.“ Im letzten Jahr wurde ein Lauf beim Bahnrennen in Oberhausen-Rheinhausen veranstaltet. „Den Vorlauf habe ich gewonnen, dann wurde leider wetterbedingt abgebrochen“, erklärt ein entspannter Abraham.

1100 Watt - und eine schlechte Sitzposition

Neben dem Fahren an sich hat es ihm das Schrauben an den Rädern angetan. „Ich habe zuerst andere Laufräder draufgemacht und eine bessere Bremse installiert. Am Rahmen musste ich auch schon ein paar Mal schweißen. Dann eine andere Kurbel einbauen“, erklärt er. Und damit dann auf den Pfälzer Lieblingsberg rauf? „Für die Kalmit ist das nix, viel zu dick“, erzählt der Weingartener. Gibt es wenigstens Klickpedale? „Ganz vergessen zu erwähnen. Natürlich.“ Und die Leistung? „Ein Powermeter ist auch dran. Im Sprint bin ich auf 1100 Watt gekommen, durchschnittlich waren es 285 Watt und das bei einem 36er-Schnitt, das war in Ordnung heute.“ Dennoch, es gebe Optimierungsbedarf. Er zeigt auf die Räder seine Kollegen: „Die Sitzposition, ich würde gerne weiter vorne sitzen. Bei den anderen ist die Kraftübertragung einfach besser, fast wie auf dem Rennrad. Das würde sich wirklich gut machen.“

Südpfälzer Teams mit mäßigem Ergebnis

Bei der integrierten Dorfmeisterschaft gewann Daniel Bibus (Jugendkultur Offenbach) vor Marc Klein (Eintracht Frankfurt Triathlon Jugend) und Lukas Kern (Eintracht Queichtal).

Wenig zu holen gab es für die südpfälzischen Teams im Hauptrennen der Continental-Teams und Elite-Amateure um den Großen Preis der Sparkasse Südpfalz über 95 Kilometer. Beim Sieg von Martin Salmon (RV Dudenhofen) fuhr Yannick Hund (Team Möbel Ehrmann) auf Rang sieben und sein Teamkollege Richard Weinheimer landete auf Platz elf.