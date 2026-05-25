Der FC Bienwald Kandel hat mit einem 3:3-Unentschieden die Verbandsliga-Saison beendet. Spielertrainer Özcelik erzielte seine Saisontreffer 24 und 25.

Mit einem 3:3-Unentschieden bei Absteiger SV Morlautern sorgte Fußballverbandsligist FC Bienwald Kandel für einen halbwegs versöhnlichen Saisonabschluss und beendete damit die Negativserie von zuletzt sechs Niederlagen in Folge.

Mit einem Doppelpack egalisierte Spielertrainer Yasin Özcelik die zweifache Führung der Gastgeber und beendete die Spielzeit mit insgesamt 25 Saisontreffern gemeinsam mit Gianni Auletta (Basara Mainz) auf dem zweiten Platz der Torjägerliste – hinter dem Bad Kreuznacher Deniz Darcan, der dreimal mehr traf.

Viele Spieler halfen bei Reserve aus

Kandel konnte gar nach etwa einer Stunde durch Michael Bittner in Führung gehen. Doch kurz darauf hatte Joshua Smith eine Antwort darauf und traf zum 3:3-Endstand einer weitestgehend fairen Partie.

Beim FC Bienwald, der die Saison als Siebter abschießt, schnupperten mit den Brüdern Joshua und Noah Pahle sowie Sven Hartmeyer alle drei Ersatzspieler erstmals Verbandsligaluft. Mehrere Stammkräfte unterstützten die zweite Mannschaft beim 4:1-Sieg gegen Fortuna Billigheim-Ingenheim II, dadurch sicherte sich die Reserve den Ligaverbleib in der A-Klasse. kebe