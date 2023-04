Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sieben Pächter hatte die Hauensteiner „Ratsstube“ im ehemaligen Rats- und Pfarrhaus in der Hauptstraße und keiner blieb länger als drei Jahre. Bis aus dem Lokal die „Zwickerstubb“ wurde und Wolfgang und Elke Schlindwein die Regie am Tresen und in der Küche übernahmen. Das war am 1. Dezember 1995. Am Dienstag könnte 25-Jähriges gefeiert werden – Corona hat’s verhindert.

Die „Zwickerstubb“ ist das, was man ein gut-bürgerliches Lokal nennt; sie ist eine Gaststätte mit einer vielseitigen Speisekarte, die von