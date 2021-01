Die Lieferengpässe bei Covid-19-Impfstoffen wirken sich bei den Heimen vorerst nicht aus: Die Impfungen werden dort laut Kreisverwaltung fortgesetzt, Zweitimpfungen sind gesichert.

In der Seniorenanlage Haus Gräfenstein in Rodalben hat zuletzt Mathias Schmenger mit seinem Praxisteam 18 Bewohner und Mitarbeitende geimpft, wie die Kreisverwaltung mitteilte. Mit dem Impfstoff wurde er vom Impfzentrum Pirmasens versorgt und habe dadurch zur Entlastung der mobilen Impfteams beigetragen. Die Zweitimpfung soll nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission in 28 Tagen folgen und ist laut Kreis für alle Einrichtungen gesichert.

Der überwiegende Teil der Heime ist inzwischen mit der Erstimpfung versorgt worden. Am Freitag standen nach Auskunft der Kreisverwaltung nur noch für zwei Senioren-Einrichtungen die Termine für die Erstversorgung aus: für das Dahner SenVital-Senioren- und Pflegezentrum und für das Pirmasenser Seniorenzentrum Villa Sertel.

Mehr Impfstofflieferungen ab Mitte Februar erwartet

Die Mitglieder der Landeskoordinationsstelle Impfen äußerten laut Kreis die klare Erwartung, dass sich die Situation der begrenzten Impfstofflieferungen in der zweiten Februarhälfte verbessere und im zweiten Quartal ausreichend Impfstoff vorhanden sein wird, um die Impfungen wieder auszuweiten. Man sei durch mobile Impfteams, Impfzentren und Impfungen in Krankenhäusern sowie den Aufbau weiterer Strukturen, beispielsweise durch Hausärzte, in der Lage, die Impfungen aus dem Stand heraus zu steigern.

Wer der berechtigten Personengruppe angehört, kann sich laut Kreis weiterhin telefonisch unter 0800/5758100 oder im Internet auf www.impftermin.rlp.de für einen Termin zur Corona-Schutzimpfung registrieren lassen.