Im Verfahren wegen des Säureangriffs auf eine junge Frau und ihren kleinen Sohn auf offener Straße hat das Pirmasenser Schöffengericht am Donnerstag einen 29-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung zu zwei Jahren und elf Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Das Motiv für die Tat bleibt weiter im Dunkeln.

Das Schöffengericht sah es als erwiesen an, dass der 29-Jährige, der in Nordrhein-Westfalen wohnt, am 23. November 2020 einer damals 24-jährigen Frau und ihrem 17 Monate alten Sohn ein stark ätzendes Bleichmittel – eine Base, keine Säure – ins Gesicht geschüttet hat. Vom Angriff auf einer Straße in der Südwestpfalz sind keine Schäden zurückgeblieben. Im Dezember hatte das Gericht bereits einen 34-Jährigen aus dem Saarland zu einer ebenso hohen Strafe verurteilt, weil er den Täter beauftragt und zum Tatort gefahren haben soll.

Es habe im Verfahren ein buntes Potpourri an Namen gegeben – und auch Versuche, Verwirrung zu stiften. Es seien immer neue Geschichten aufgetischt worden, besonders von dem 29-Jährigen, fasste der Vorsitzende Richter Alexander Kolb zusammen. Der Angeklagte habe in der vergangenen Woche als erster einen 41-Jährigen als Täter genannt – nach all den Jahren. Dieser solle sich in Italien aufhalten, besser: verborgen halten. Er hatte das Verfahren gegen den 34- und den 29-Jährigen ins Rollen gebracht, indem er über Bekannte die Polizei darüber informiert hatte, was er angeblich bei Gesprächen mitbekommen hatte. Dieser 41-Jährige soll, so die Behauptung des Angeklagten, vor Kurzem vor seiner Wohnung erschienen sein und ihm gedroht haben, dass er ihn heraushalten solle.

Schöffengericht von Schuld überzeugt

Auch bezüglich seines Handys mit den Fotos von Vermummten habe der 29-Jährige neue Aspekte aufgetischt, berichtete der Richter – gerade so, wie er es brauchte. Dabei passe auch die Täterbeschreibung rein figürlich auf den Angeklagten, betonte Kolb.

Das Schöffengericht war überzeugt, dass der 29- und der 34-Jährige gemeinsam die Tat begangen haben. Warum die Schwägerin und die Cousine des Opfers die Tat in die Wege geleitet haben sollen, blieb unklar. Es gibt Vermutungen, wonach das Opfer verwechselt wurde. Außerdem könnten Spielschulden eines Schwagers des Opfers eine Rolle spielen. Die Familie der heute 28-Jährigen steht indes immer noch vor einem Rätsel.

Verteidiger plädiert auf Freispruch

Oberstaatsanwältin Kristine Goldmann bezeichnete es als „sittlich auf unterster Stufe“, eine solche Tat gegen schnöden Mammon zu begehen. Laut Anklage soll der 29-Jährige für die Tat 2000 Euro erhalten haben.

Verteidiger Christian Kessler betonte: „Sie haben das Foto eines vermummten Menschen auf einem Handy, von dem wir nicht wissen, wer es ist. Sonst gibt es nichts.“ Er forderte Staatsanwaltschaft und Gericht auf, die Glaubwürdigkeit des 41-Jährigen zu beurteilen. Der habe Wissen gehabt und sei untergetaucht. Er könnte der Täter sein. Kessler plädierte auf Freispruch für seinen Mandanten.

Das Urteil wegen gefährlicher Körperverletzung zu zwei Jahren und elf Monaten Freiheitsstrafe ist noch nicht rechtskräftig.

Berufung gegen Urteil vom Dezember

Ebenfalls noch nicht rechtskräftig ist das Urteil des Schöffengerichts gegen den genannten 34-Jährigen vom Dezember. Er hat Berufung eingelegt. Nach Informationen der RHEINPFALZ soll er außerdem am Donnerstag vom Saarbrücker Schwurgericht zu vier Jahren Haft verurteilt worden sein, weil er einen 54-Jährigen angeschossen haben soll. Der hatte im Verfahren gegen den 34-Jährigen auch in Pirmasens ausgesagt und dafür gesorgt. Er war derjenige, der die Angaben des untergetauchten 41-Jährigen an die Polizei gegeben hatte.