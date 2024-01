Der zweite Beigeordnete der Stadt Dahn ist seit November im Amt. Jetzt hat er auch einen Geschäftsbereich. Der Beschluss wäre aber fast nicht zustande gekommen.

In der Stadtratssitzung im vergangenen November wählten die Ratsmitglieder Stephan Oberhauser (64) zum ehrenamtlichen zweiten Beigeordneten der Stadt Dahn. In der Stadtratssitzung am vergangenen Dienstag erhielt er nach entsprechendem Beschluss auch einen Geschäftsbereich. Dieser umfasst die Bereiche Werbekreis, Feste, Veranstaltungen, Homepage der Stadt und Digitalisierung. Der frühere zweite Stadtbeigeordnete, Michael Zobeley, ist im November zurückgetreten, behielt aber sein Stadtratsmandat. Oberhauser übernahm nun auch seinen Geschäftsbereich und erhält somit auch eine Aufwandsentschädigung. Diese beträgt zehn Prozent der Aufwandsentschädigung des Stadtbürgermeisters. Diese wiederum beträgt 213 Euro monatlich.

Um ein Haar hätte dieser Beschluss jedoch nicht gefasst werden können. An der Stadtratssitzung nahmen zunächst nur elf stimmberechtigte Mitglieder teil. Im Verlauf der Sitzung erhöhte sich diese Zahl noch auf zwölf. Über zwanzig stimmberechtigte Mitglieder verfügt der Rat. Zwei Personen besitzen kein Stimmrecht oder kein Mandat und nehmen an den Sitzungen nur mit beratender Funktion teil. Das sind Stephan Oberhauser und Bernd Koch. Letzter gab bei der Konstituierung des Rates im Jahr 2019 sein Mandat zu Gunsten von Erwin Hoffmann ab. Bei der aktuellen Ratssitzung waren die Parteien und Wählergruppen (WG) wie folgt vertreten: CDU mit fünf Personen, SPD eine Person, WG Zwick vier Personen, Fraktion Hoffmann zwei Personen. Die WG Für Dahn hatte sich für die Sitzung entschuldigt. Fraktionssprecher Harald Jacubeit kritisierte in diesem Zusammenhang, dass aktuell ein schon angekündigter Stadtratssitzungstermin verschoben wurde. Auch Stadtbürgermeister Holger Zwick musste sich für die Sitzung krankheitsbedingt kurzfristig entschuldigen. Daher leitete der erste Stadtbeigeordnete Jens Kissel die Sitzung.

Regelmäßig nur knapp beschlussfähig

Bereits 2022 und 2023 war der Dahner Stadtrat regelmäßig nur knapp beschlussfähig. In der aktuellen Sitzung war die Beschlussfähigkeit, die elf stimmberechtigte Mitglieder erfordert, nur knapp gegeben. Bei einem Beschluss zu einer Bauangelegenheit musste ein Mitglied mit Sonderinteresse im Zuschauerraum Platz nehmen und durfte somit nicht mitstimmen. Ohne das verspätet eingetroffene Ratsmitglied wäre dieser Beschluss nicht zustande gekommen.