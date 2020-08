Im vergangenen Jahr war es zunächst ein Versuch: Die Ortsgemeinde Erlenbach, die Betreiber des Seehof-Kiosks und die Wasgau-Musikanten Busenberg nutzten das Ambiente rund um den idyllischen Seehof-Weiher für die erste Polka-Nacht. In diesem Jahr gibt es die zweite Auflage – trotz Corona.

Nach dem Erfolg 2019 war man sich einig, dass man diese Veranstaltung wiederholen will. Die drei Organisatoren beschlossen, die Planungen für dieses Jahr aufzunehmen. Doch die Corona-Pandemie bremste die Vorbereitungen jäh aus, so Michael Köhler, Vorsitzender der Wasgau-Musikanten. An konkrete Pläne war lange Zeit nicht zu denken. Doch die schrittweisen Lockerungen ließen die Hoffnung keimen. Und die Gemeinde Erlenbach mit Bürgermeister Dirk Eichberger bekam tatsächlich grünes Licht. Die zweite Polka-Nacht am 8. August darf unter freiem Himmel stattfinden. Die Gemeinde hat sich verpflichtet, für die Einhaltung der aktuellen Corona-Bestimmungen zu sorgen – etwa mit Beschilderungen und Durchsagen –, an die sich Besucher halten müssen.

Stefan Held, der Dirigent der Wasgau-Musikanten, hat das Programm erstellt und feilt mit seinen Musikern an den Feinheiten. Dabei sind in diesem Jahr die Jüngsten vom Nachwuchsorchester, die die Polka-Nacht mit einigen Stücken eröffnen werden. Anschließend wird böhmische Blasmusik geboten. „Freuen Sie sich auf neue Stücke, fetzige Soloeinlagen, gefühlvolle Walzer oder bekannte Weisen, die zum Mitsingen animieren“, wirbt Michael Köhler für das Konzert, das um 19 Uhr beginnt. Der Eintritt ist frei. Bei Regen muss die Freiluftveranstaltung ausfallen.