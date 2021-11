Seit einigen Jahren pflegen die Naturführer Pfalz einen regen Austausch mit ihren Kollegen im Elsass, den „Curieux de Nature“. Daraus ist die Idee entstanden, ein zweisprachiges naturkundliches Glossar samt Dialektbegriffen zu entwickeln. Im Sommer wurde das Projekt im Biosphärenhaus erstmals vorgestellt. Seitdem hat es weiter Gestalt angenommen.

Um den grenzüberschreitenden Austausch der Naturkundler zu fördern, hat die Regio-Akademie des Bezirksverbandes Pfalz gemeinsam mit Partnern aus dem Elsass, aus Baden-Württemberg sowie der Schweiz ein interaktives naturkundliches Glossar entwickelt. Dieses ist als interaktive Datenbank in Form einer Website und auch mobil erreichbar und soll helfen, Sprachbarrieren im Umweltbereich abzubauen. Das naturkundliche Glossar umfasst Kurzbeschreibungen zu Elementen aus Umwelt, Geologie, Fauna und Flora. Ergänzt werden die Einträge durch weitere Informationen und Bilder etwa zu Vorkommen, Lebensräumen, zum Gebrauch oder zu kulturellen Aspekten.

Jeden Steckbrief gibt es zweisprachig, also in französischer und deutscher Sprache. Insbesondere sind auch die dialektsprachlichen Begriffe erfasst, das heißt, man findet – soweit bekannt – auch die elsässische, pfälzische und badische Bezeichnung.

Erste Tests mit Schülern

Bei der Erarbeitung wurde das Glossar mit sechs aufeinander abgestimmten französischen und deutschen Schulklassen getestet. Die Schüler trafen sich bei zwei Exkursionen im Gelände. Jedes gemischte Team sollte Arten erfassen und dokumentieren, die sie bei diesen Ausflügen ausgewählt haben. Im Unterricht wurden die erarbeiteten Steckbriefe dann in die Datenbank eingetragen. Die Steckbriefe wurden anschließend validiert und in der Datenbank veröffentlicht. Über ein gemeinsames, an das Glossar angeschlossenes Forum tauschen sich die Schulklassen weiterhin aus.

Die Datenbank wird nach und nach ergänzt, bisher sind einige Beispieleinträge vorhanden. Das Projekt-Team setzt bewusst auf die Teilnahme weiterer natur- und sprach- beziehungsweise dialektkundiger Interessenten. Über die Website kann ein Steckbrief ausgefüllt und abgeschickt werden. Nach Prüfung stellt das Glossar-Team den Eintrag dann online.

Für Spezialisten und Laien

Das Glossar bietet eine Vertiefungsmöglichkeit für Spezialisten und für interessierte Laien sowie für alle, die ihre naturkundlichen Kenntnisse im eigenen Gebiet sowie jenseits der Grenze erweitern wollen.

Die Idee dazu ergab sich aus einem Arbeitskreis, in dem seit etwa drei Jahren die Regio-Akademie des Bezirksverbands Pfalz und der Verein „Curieux de Nature“, in dem Naturführer aus dem gesamten Elsass zusammengeschlossen sind, einen regelmäßigen Austausch mit Kollegen aus der Pfalz, Baden-Württemberg und der Schweiz pflegen. Das Projekt wird durch den Kleinprojektefonds Interreg V Oberrhein gefördert.