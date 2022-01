Der Puppenpalast mit Puppenspieler Michael Henne gastiert am Mittwoch, 2. Februar, in Thaleischweiler-Fröschen im katholischen Gemeindehaus in der Marienstraße und am Donnerstag, 3. Februar, im Wallhalber Ludwig-Katz-Haus in der Zweibrücker Straße. Gezeigt wird das Märchen „Rumpelstilzchen“.

Das Märchen wird in fünf Akten aufgeführt und ist geeignet für Kinder ab einem Alter von zwei Jahren. Der Kasper, das Krokodil und Carlos der Rabe sind dabei. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 16 Uhr. Die Spieldauer beträt etwa 55 Minuten. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.

Der Puppenpalast gehört nach eigenen Angaben zu den größten reisenden Puppenbühnen Deutschlands. Eintritt: 9,50 Euro; für Kinder mit Ermäßigungskarte aus dem Kindergarten kostet der Eintritt neun Euro. Tickets gibt es vor Ort an der Tageskasse. Ermäßigungsgutscheine liegen in den Kindergärten aus. Informationen gibt es unter Telefon 0177 6725711.