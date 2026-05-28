In Maßweiler sind in einer Baumaßnahme gleich zweieinhalb Straßen saniert worden. Vorige Woche wurde die letzte Asphaltschicht aufgetragen. Ein Großprojekt steht aber noch an.

Erneuert wurden die Schulstraße vor Kita, Schule und Arztpraxis, der obere Teil der Mittelstraße sowie die Sackgasse. Am Donnerstag vergangener Woche haben die Arbeiter den Asphaltschicht gegossen, seit Freitag sind alle Straßen wieder für den Verkehr freigegeben. Maßweilers Ortsbürgermeister Herbert Semmet freut sich, dass die Sanierungen nicht teurer geworden sind als geplant, obwohl in der Mittelstraße mehr als vorgesehen am Unterbau gearbeitet werden musste. Dafür sind dort die Rinnenplatten weggefallen. „Das spart Geld“, sagt Semmet.

Für die Anlieger seien die Arbeiten größtenteils reibungslos verlaufen, betonte der Ortschef weiter. Betroffen war auch der Busverkehr: Die Busse konnten nicht mehr durch die Schulstraße fahren, deshalb wurden sie über die Straße Am Hirschbusch umgeleitet. Obgleich die Schulstraße fertiggestellt ist, haben die Busbetriebe den Baustellen-Fahrplan voraussichtlich bis 3. Juni verlängert. Grund ist laut Semmet, dass beim Ordnungsamt am 13. Mai vorsichtshalber eine Baustellen-Verlängerung beantragt worden war – falls die Wetterlage zu Verzögerungen führen sollte. Dieser Zeitplan wird für den Busverkehr nun auch beibehalten.

Fragezeichen hinter Fabrikstraßenausbau

Ursprünglich sollte anstelle dieser drei Straßen die Fabrikstraße ausgebaut werden – nach Meinung vieler Bürger die schlimmste Schlaglochpiste im Dorf. Das Problem: Der Ausbau ist teuer, er würde laut Semmet rund 1,7 Millionen Euro verschlingen. Deshalb braucht es Zuschüsse vom Land. Der erste Förderantrag wurde jedoch abgelehnt, der zweite ist noch in Bearbeitung. Zudem hat es zwischenzeitlich einen Wechsel an der Spitze der Landesregierung gegeben – und die CDU hatte im Wahlkampf dafür plädiert, die wiederkehrenden Beiträge beim Straßenausbau abzuschaffen.

Stichwort Beiträge: Die Sanierung von Schul-, Mittelstraße und Sackgasse haben zum Großteil die Maßweilerer mit ihren Ausbaubeiträgen bezahlt. Gleiches würde nach aktueller Planung auch für die Fabrikstraße gelten. Derzeit zahlen Grundstückseigentümer in Maßweiler knapp 50 Cent pro qualifiziertem Quadratmeter Fläche. Für ein Wohnhaus durchschnittlicher Größe werden demnach pro Jahr knapp 400 Euro an wiederkehrenden Beiträgen fällig – aufgeteilt auf vier Raten. Wie es mit der Fabrikstraße weitergeht, ist momentan noch offen.