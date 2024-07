Gleich zwei Wasserrohrbrüche hat es in der Nacht auf Dienstag in der Maßweiler Siedlung gegeben. Bis zum folgenden Mittag saßen drei Straßen buchstäblich auf dem Trockenen.

Warum die Rohre in der Ring- und Mittelstraße in der Nacht zum Dienstag geplatzt sind, lässt sich laut Bürgermeister Herbert Semmet nicht sagen. „Das sind alte Leitungen, im Lauf der Jahre kann es passieren, dass da mal ein Rohr bricht“, sagte er am Dienstagmittag im RHEINPFALZ-Telefonat. In der Nacht sei bei den Werken die erste Meldung über einen Druckverlust hereingekommen, so Semmet. Vor Ort zeigte sich dann: Ein Rohr im oberen Teil der Ringstraße war geplatzt. Dass in dieser Nacht das Gleiche auch noch in der Mittelstraße passierte, sei „wie ein Sechser im Lotto“, so Semmet – natürlich in negativer Hinsicht. Vermutlich hänge der zweite Rohrbruch mit dem ersten zusammen, weil sich dadurch die Druckverhältnisse im Wassersystem geändert hätten.

Bis zum Mittag war das Wasser in Mittel-, Ring- und Fabrikstraße abgestellt. Nachdem die Rohre repariert waren, wurde die Leitung wieder freigegeben. Durch den Rohrbruch ist auch die Straße beschädigt worden und musste aufgerissen werden. Zudem hat die RHEINPFALZ Kenntnis von einem Haus, in dessen Keller sich das Wasser sammelte, weil der Druckunterschied die Zuleitung platzen ließ.