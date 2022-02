Zwei verletzte Autofahrerinnen und 18.000 Euro Schaden: Das ist die Bilanz des Unfalls, der sich am Dienstag gegen 13.25 Uhr an der Abzweigung der L496/L497 ereignet hat. Die 80-jährige Fahrerin eines VW Golf kam laut Polizei aus Richtung Merzalben und wollte an der Abzweigung nach links in Richtung Münchweiler/B10 abbiegen. Die 26-jährige Fahrerin eines BMW näherte sich aus dieser Richtung. Die Golf-Fahrerin übersah die vorfahrtsberechtigte BMW-Fahrerin, so dass es zum Zusammenstoß kam. Da beide Frauen über Schmerzen klagten, wurden sie durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn musste für etwa 90 Minuten voll gesperrt werden.