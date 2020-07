Für die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland sind am Mittwoch zwei neue Covid-19-Fälle bestätigt worden. Beide Infizierte sind in der Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Domecos-Gebäude untergebracht, womit dort nun elf Menschen unter Quarantäne stehen.

Bisher waren laut Kreisverwaltung in der Unterkunft in der Pirmasenser Straße 61 zehn Infizierte gemeldet. Einer von ihnen konnte inzwischen aus der Quarantäne entlassen werden und gilt als genesen.

Insgesamt sind im Gebäude derzeit 17 Personen untergebracht, vor allem Flüchtlinge. Die an Covid-19 Erkrankten wurden bisher auf einer Etage versammelt. Ob dies weiterhin der Fall sein wird, konnte Kreissprecher Thorsten Höh am Mittwoch noch nicht sagen; darüber werde noch gesprochen, teilte er mit. Vorige Woche hatte im Raum gestanden, die Erkrankten am vergangenen Freitag nach Zweibrücken ins ehemalige Evangelische Krankenhaus zu verlegen, wo eine Station für sie eingerichtet werden solle. Dieser Plan zerschlug sich allerdings, nachdem die Stadt Zweibrücken erklärte, dass ein so rascher Umzug nicht umsetzbar sei.

Verwirrung wegen Verlegungsplan

Die ins Gespräch gebrachte Verlegung sorgte dann offensichtlich in der Dahner Flüchtlingsunterkunft für Verwirrung. Denn am Montag standen nach Auskunft der Kreisverwaltung mehrere Bewohner vor dem Gebäude und warteten darauf, abgeholt zu werden. Dem zur Einhaltung der Quarantäne engagierten privaten Sicherheitsdienst schenkten sie offenbar keinen Glauben, so dass dieser das Ordnungsamt zu Hilfe rief und dieses wiederum um Amtshilfe der Polizei bat. Nachdem die Lage geklärt wurde, seien die Bewohner ins Haus zurückgekehrt; Ausschreitungen oder dergleichen habe es nicht gegeben, betonte Höh.

Am Montag fanden ebenfalls die planmäßigen Tests der Bewohner durch das Gesundheitsamt statt. Dass nun ein Bauzaun vor dem Gebäude errichtet wurde, sei zum Sichtschutz der Bewohner geschehen, damit diese sich auch einmal im Freien aufhalten könnten, so Höh. Das Gebäude liegt direkt an der viel befahrenen Ortsdurchfahrt.

Keine „Flucht“ aus der Unterkunft bekannt

Zurückgewiesen hat Höh auch das seit Montag kursierende Gerücht, dass Migranten aus dem Haus geflüchtet seien. Der Sicherheitsdienst verfüge über Listen der gemeldeten und anwesenden Bewohner, so Höh; und danach sei derzeit niemand abgängig. Allerdings sei seit längerem bekannt, dass bei Beginn der Tests nicht alle der in den verschiedenen Unterkünften Gemeldeten dort auch angetroffen worden seien.

Darauf hatte bereits Landrätin Susanne Ganster vor über einer Woche hingewiesen: Den – offenbar weiterhin unbekannten – Aufenthaltsort von fünf Asylsuchenden, die sich regelmäßig in den Unterkünften aufgehalten haben, solle die Polizei ermitteln, um sie testen zu lassen. Bei zehn weiteren gemeldeten Personen habe sich bestätigt, dass sie bereits seit Wochen nicht mehr vor Ort waren, so die Landrätin damals.

In der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland sind insgesamt 34 Infektionen bestätigt worden, aktuell sind jene elf in der Dahner Flüchtlingsunterkunft.