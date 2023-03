Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Corona zum Trotz: In Dahn wird kräftig investiert im Tourismusbereich. Nicht nur in den beiden Vier-Sterne-Superior-Hotels. Zwei weitere Projekte stehen nun in den Startlöchern. Im Büttelwoog will die Hoteliersfamilie Vogel mit dem Bau ihres zweiten Hotels beginnen, und in Dahn-Reichenbach wird Matthäus Burkhart seinen Ferienbahnhof um ein Themenhotel erweitern.

So oft sei sie noch nicht im Dahner Felsenland gewesen, bekennt Petra Dick-Walther auf Nachfrage des Verbandsbürgermeisters Michael Zwick. Eines aber ist der neuen Wirtschaftsstaatssekretärin