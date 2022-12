Mit der Widmung von Plätzen hat die Ortsgemeinde Hauenstein zwei weitere Persönlichkeiten geehrt. Der Parkplatz in der Landauer Straße heißt jetzt „Parkplatz Georg Kratz“ und im Ortszentrum wurde ein Platz nach dem Mundartautor und Friedensaktivisten Bernd Hecktor benannt. Wer waren die beiden?

Der 2018 im Alter von 70 Jahren gestorbene Bernd Hecktor stammte aus Hauenstein, ist nach Stationen in Freiburg, in Amerika und in Frankfurt in der Nähe von Backnang – im „schwäbischen Exil“, wie er sagte – heimisch geworden, war Berufsschullehrer und mischte dort bis zu seinem Tod in der Kommunalpolitik mit. Er war aber, das betonte er immer wieder, „im Herz immer Hääschdner geblewwe“. Mit seinen Büchern „Dass losse mer“ und „Joh kumm, geh ford“ stellte er seine Sicht auf die Heimat und die Welt in unverfälschtem Dialekt dar. Die Seiten seiner Bücher sind prall gefüllt mit Anekdoten rund um Familie und Freunde, ums Dorf und die Welt, mit Texten zum Schmunzeln, zum Lachen und sehr oft auch zum Nachdenken, wenn sich „de Leeb“ beispielsweise kritisch über Unfrieden, Ungerechtigkeit und politische Fehlentwicklungen ausließ. Seine Texte ordneten oft das kleine Dorfgeschehen – gerne mit einem Blick auf das besondere Detail, sehr oft mit einem Augenzwinkern, und zuweilen sehr kritisch – ins große Weltgeschehen ein. Und sie zeigten zum einen seine Zuneigung zur alten Heimat und zum anderen, wie man auch im Dialekt komplexe Sachverhalte angemessen und kritisch bearbeiten kann.

An dem Bernd-Hecktor-Platz wurde jetzt eine Tafel aufgestellt, das bei ein einer Lesung im Bürgerhaus entstandenes Foto Hecktors zeigt und das seine Verdienste würdigt. Der kleine Platz war vor einigen Jahren nach dem Abriss des Stammhauses der Familie Ritter, aus der Hecktors Mutter stammte, entstanden. Hier war auch die erste Hauensteiner Tankstelle, die der Vater des Geehrten betrieb. An die Geschichte des Hauses erinnert auf der Tafel auch ein kleines Bild, das bei der Primiz des Priesters Willi Haus, eines Cousins von Bernd Hecktor, aufgenommen worden ist.

171,43 Mark für das Bürgerrecht

Eine weitere bebilderte Tafel erinnert in der Landauer Straße an Georg Kratz, einen Schuhfabrikanten der ersten Generation. Er wurde 1856 in Elmstein geboren war und 1879 als 23-Jähriger nach Hauenstein gekommen, wo er ein Jahr später die einheimische Sibilla Feith heiratete. 1881 erhielt Georg Kratz das Bürgerrecht in der Wasgaugemeinde: Dafür musste er 171 Mark und 43 Pfennige entrichten. 1896 folgte er dem Beispiel vieler anderer Hauensteiner und gründete hier – an seinem Wohnsitz in der Landauer Straße – eine Schuhfabrik.

Mehrere Anbauten am Wohnhaus schufen Platz, ehe 1910 ein großer Fabriksaal samt Lagerräumen und Maschinenhaus entstand. In den folgenden Jahrzehnten übernahmen Söhne und Enkel von Georg Kratz das zuletzt unter dem Markennamen „palette“ firmierende Unternehmen und erweiterten es stetig. Die Krise der Schuhindustrie aber sorgte dafür, dass auch die Familie Kratz 1965 die Schuhproduktion einstellen musste. Das Fabrikgebäude wurde später von der Gemeinde erworben, diente verschiedenen Zwecken, ehe es 2004 abgerissen wurde. An seiner Stelle entstand der heutige Parkplatz, der in großen Teilen dem Umriss der ehemaligen Fabrik folgt und jetzt „Parkplatz Georg Kratz“ heißt.

Weitere „Alt-Hauensteiner“ Erinnerungen geplant

Georg Kratz ist nicht der erste Schuhpionier, den die Hauensteiner ehren. Am Standort der abgerissenen Jona-Fabrik entstand im Zuge der Ortskernsanierung ein weitläufiger Platz, der nun als Festplatz dient. Dieser Platz wurde nach dem Gründer der Jona-Schuhfabrik, Hauensteins Ehrenbürger Johann Naab, benannt. Im Gewerbegebiet an der Alten B10 gibt es die „Gebrüder-Seibel-Straße“, die die beiden Begründer der Hauensteiner Schuhindustrie, Carl-August und Anton Seibel ehrt.

Wie Bernd Hecktor wurden auch bereits andere Hauensteiner (Mundart-)Autoren geehrt: Der Platz vor seiner früheren Apotheke wurde Lorenz Wingerter (1890 bis 1969), dem ersten Hauensteiner Apotheker gewidmet, der in der pfälzischen Literatenszene bekannt war, von dem zahlreiche heimatgeschichtliche Arbeiten stammen und der in den Fünfzigerjahren auch sehr oft im „Pälzer Feierowend“, der früheren Samstagsbeilage der Rheinpfalz, veröffentlichte. Heinrich Keller (1915 bis 1973), dessen Mundartverse in dem Bändchen „Unser Häämet“ erhalten sind, ist eine Straße im Industriegebiet „Alte B10“ gewidmet. Und: Es gibt auch eine südwestlich der Friedenskirche gelegene Straße, die an den Ehrenbürger und Verfasser der Ortschronik „Hauenstein im Wandel der Zeiten“, Karl Kreuter (1876 bis 1965), erinnert. Wie Ortsbürgermeister Michael Zimmermann auf Anfrage bestätigte, sei es im Gespräch, weitere Erinnerungsmarken an „Alt-Hauenstein“ zu setzen, wie man das ja an mehreren Stellen auch mit großformatigen Fotos bereits getan hat. Über Namen und weitere Maßnahmen werde diskutiert, es „gibt aber kein Ranking“.