Die Anmeldezahlen an den weiterführenden Schulen im Landkreis sind leicht gestiegen. Waren es im Vorjahr noch 542 Kinder, so wurden für das Schuljahr 2024/25 549 Kinder an den acht Schulen in Trägerschaft des Landkreises angemeldet.

Die meisten Anmeldungen gingen an den Integrierten Gesamtschulen in Thaleischweiler-Fröschen und Contwig ein. Allerdings können dort maximal 112 Kinder neu aufgenommen werden, die Anmeldezahlen lagen aber darüber. In diesem Fall werden die 112 Plätze nach den Kriterien der rheinland-pfälzischen Schulordnung vergeben. Dazu zählt, ob an der Schule bereits Geschwisterkinder sind, oder ob das Kind in der Sitzgemeinde der Schule lebt, es spielen aber auch Leistungskriterien eine Rolle.

Mit 80 Anmeldungen erreicht die IGS Waldfischbach-Burgalben die Zahlen der Vorjahre. An der Realschule plus in Dahn wurden 93 Kinder angemeldet, das sind zehn weniger als für das laufende Schuljahr, aber immer noch mehr als in den Jahren zuvor. Auch beim Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium in Dahn ist die Zahl der Anmeldungen rückläufig. Waren es 2023/24 noch 67, so sind es jetzt 53 Anmeldungen. Das entspricht dem Niveau der Jahre 2021/22 und 2022/23.

Steigende Zahlen an der Vinninger Realschule

Mit 43 gab es die höchste Anmeldezahl seit Jahren an der Vinninger Realschule plus. Einen Rückgang verzeichnete die Hauensteiner Realschule plus, die 44 Neuanmeldungen (2023: 53) liegen aber über dem Niveau der Vorjahre. Die wenigsten Anmeldungen vermeldete erneut die Rodalber Realschule plus. Zwölf Kinder (2023: 22) wurden angemeldet. So wenige gab es schon einmal im Schuljahr 2021/22.

Die Kreisverwaltung rechnet damit, dass es vor Schuljahresbeginn noch weitere Anmeldungen an den Schulen geben wird, die noch nicht ausgebucht sind. Bei der Realschule Rodalben habe es in den vergangenen Jahren einen Zulauf ab der siebten Klasse gegeben.