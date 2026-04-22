In Hinterweidenthal werden mit Geld aus dem Förderprogramm „Regionale Zukunft Nachhaltig“ zwei Defibrillatoren angeschafft. Diese sollen zur Verbesserung der medizinischen Grundversorgung der Bevölkerung beitragen. Einer soll am Dorfgemeinschaftshaus, ein weiterer an der evangelischen Kirche angebracht werden. Fördermittel in Höhe von 4500 Euro stehen zur Verfügung. Auf die Gemeinde kommen keine Kosten zu. „Vom Geld her können wir zwei anschaffen, für drei reicht es nicht“, merkte Ortsbürgermeister Eitel an. „Wir haben vom Sportverein auch einen“, informierte Ratsmitglied Florian Eder. Eine Einführung in den Umgang mit dem medizinischen Gerät, das Leben retten kann, ist vorgesehen. Es erfolgt jetzt eine Ausschreibung, der günstigste Bieter erhält den Zuschlag.