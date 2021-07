Wie die anderen Gemeinden in der Verbandsgemeinde baut auch Rosenkopf seine Bushaltestellen barrierefrei aus. Der Gemeinderat stimmte am Donnerstagabend einstimmig der Freigabe des Auftrags an die Planungsfirma zu. Die Kosten betragen rund 95.000 Euro, bis zu 85 Prozent davon trägt jedoch das Land.

Der Clou der neuen Rosenkopfer Bushaltestellen werden wohl die beiden neuen Buswartehäuschen sein. Bis vor ein paar Jahren gab es noch ein massives Buswartehaus, das wurde jedoch aus Altersgründen abgerissen. Seitdem stehen die Schulkinder morgens im Regen. Mit den neuen Buswartehäusern soll das nicht mehr der Fall sein. Damit sowohl die großen Kinder, die nach Zweibrücken fahren, als auch die kleinen Kinder, die in den Bus nach Bechhofen einstiegen, etwas davon haben, kommt jetzt an jede Straßenseite ein Wartehaus, so Plagemann. Nun hofft der Bürgermeister, dass die neuen Häuschen noch vorm Herbst gebaut werden, also dann, wenn es wieder nass-kalt wird.

Die Frage, ob die Haltestellen in der Dorfmitte von Rosenkopf auch ausgebaut werden oder ob sie vielleicht sogar wegfallen, konnte Christian Plagemann gegenüber der RHEINPFALZ nicht beantworten. Offiziell ist die Regelung so, dass bis zum Jahr 2025 sämtliche Bushaltestellen auf dem Land barrierefrei ausgebaut werden müssen.