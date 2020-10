In Dellfeld sollen bis Ende kommenden Jahres zwei Haltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Dem Grundsatzbeschluss dazu stimmte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend einstimmig zu. In Falkenbusch soll die Haltestelle am Autohaus barrierefrei umgebaut werden, in Dellfeld die an der Alten Schule. „Da ist noch gar nichts in der Richtung“, kommentierte Bürgermeisterin Doris Schindler. Der Beschluss für die Haltestellen ist der gleiche wie schon in den anderen Dörfern der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Wie hoch die Kosten für die Haltestellen genau sind, wird erst klar, wenn das Kaiserslauterer Büro Schönhofen die Planung fertiggestellt hat.