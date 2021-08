Zwei Autos hat der Hornbacher Pflegedienst Pflegeruf jetzt dem Pflegedienst Curasanus aus Bad Neuenahr-Ahrweiler gespendet, der von der Flutkatastrophe im Ahrtal betroffen war. „Das waren unsere Ersatzfahrzeuge. Wir geben sie lieber dort hin, wo nichts mehr ist und wo sie gebraucht werden“, erzählte Nora Hubacz-Domann von der gemeinnützigen Unternehmergesellschaft Pflegeruf in Hornbach.

„Es ist einer der Dienste im Ahrtal, der abgesoffen ist“, berichtete sie. Curasanus sei erst vor einem Jahr in Bad Neuenahr-Ahrweiler gegründet worden, jetzt habe der Pflegedienst vor dem Nichts gestanden. „Der Dienst hat alles verloren“, bemerkte Hubacz-Domann. Nach der Hochwasserkatastrophe hatte sich die Pflegeruf-Leitung darum bemüht, über den Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste einen Kontakt zu Betroffenen herzustellen. Das habe aber nicht funktioniert. Über eigene Recherchen in sozialen Netzwerken sei man dann auf Curasanus gestoßen. „Da ist ein ganz netter Kontakt entstanden“, berichtete Hubacz-Domann.

Drei Vertreter des Dienstes, der Geschäftsführer, der Gesellschafter und die Pflegedienstleiterin, hätten die Fahrzeuge in Hornbach abgeholt. „Sie haben ein bisschen von den Ereignisse erzählt, wirkten aber noch traumatisiert“, bemerkte Hubacz-Domann. Curasanus sei mittlerweile auch von anderen geholfen worden, dem Dienst seien in der nordrhein-westfälischen Nachbarschaft in Niederzissen Büroräume angeboten worden, außerdem seien sei durch andere Pflegedienste mit Pflegemitteln ausgestattet worden. „Im ersten Moment nach der Katastrophe wollten sie aufgeben. Jetzt machen sie weiter“, sagte Hubacz-Domann.