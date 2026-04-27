Am Samstag, 25. April, brannten zwei stillgelegte Autos im Gewerbepark in Dahn. Da die beiden Fahrzeuge neben einem Wohngebäude abgestellt waren, griff das Feuer auch auf das Haus über. Die Bewohner des Anwesens konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr war mit einem großen Aufgebot im Einsatz und konnte den Brand schnell löschen.

Eine Wohnung im Haus kann von den Mietern nicht mehr genutzt werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Laut Polizei ist die Ursache des Feuers noch nicht geklärt, eine fahrlässige Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Zeugen können sich bei der Polizei Dahn unter Telefon 0631 369-15299 oder per E-Mail an pidahn@polizei.rlp.de melden.