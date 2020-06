Die öffentliche Bücherei St. Laurentius Dahn öffnet am Freitag zum zweiten Mal nach der Corona-Schließung die Türen. Eine gute Ergänzung ist der neue Bücherschrank in der Schillerstraße.

Die Bücherei, die sich in Trägerschaft der katholischen Kirche befindet, ist dienstags von 15 bis 17 Uhr und freitags von 16 bis 18 Uhr geöffnet. In der Bücherei dürfen sich maximal fünf Personen, die einzeln eintreten und sich dabei die Hände desinfizieren müssen, gleichzeitig aufhalten. Ebenso ist dort während des gesamten Aufenthaltes, der in den belüfteten Räumen zwecks Wartezeitenminimierung möglichst kurz gehalten werden soll, eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen sowie ein Abstand von 1,5 Metern einzuhalten. Die Bücherei wurde mit einem Wegeleitsystem sowie Behältnissen für die Ausleihe und Rückgabe der Bücher ausgestattet.

Neue Leiterin, neue Ideen

Das Hygiene- und Schutzkonzept, das von der neuen Leiterin Gudrun Johann vorgestellt wurde, musste zuvor mit dem Bistum Speyer und dem Träger abgestimmt werden. Derzeit stehen zehn freiwillige Helfer für den Büchereidienst zur Verfügung. Da an der Verwaltungstheke nur eine Person agieren darf, werden derzeit keine Schüler eingesetzt. Ende Juni fällt die Entscheidung, ob weitere Öffnungstage möglich sind. Gudrun Johann, die am 1. März die Leitung der Bücherei als Nachfolgerin der erkrankten Vorgängerin Renate Schütt-Speidel übernahm, stammt aus Dahn und lebte bis 2017 in Hamburg. Dort arbeitete sie im Buchhandel als Führungsperson. „Mir ist es wichtig, dass die Bücherei eine Zukunft hat. Ohne Leitung wäre dies schwierig geworden“, sagte Gudrun Johann. „Und für diese Zukunft habe ich schon jede Menge Ideen zur Weiterentwicklung der Bücherei, die ich gemeinsam mit meinem Team ausarbeiten möchte.“

Großer Schrank auf Rollen

Ortswechsel: In der Schillerstraße steht neuerdings ein großer und brauner Schrank älteren Datums mit Rollen. Was damit geschieht, erklärt Initiatorin Carmen Krettek. Dort können Bücher sowie Spiele ausgeliehen, mitgenommen und zur Verfügung gestellt werden. Die Bevölkerung ist dazu eingeladen. Man kann unkompliziert an den Schrank gehen, öffnen, aussuchen und wieder gehen. Sogar Desinfektionsmittel steht bereit. Die Idee dazu entstand am Anfang der Corona-Zeit. Kretteks Tochter las sehr viele Bücher. Schnell mangelte es an Nachschub. Doch woher bekommen, in einer Zeit, in der Geschäfte und Büchereien geschlossen waren? Dem Beispiel vieler Telefonzellen mit Büchern gefolgt, aber mit eigenen Ideen anders gestaltet, entstand das Projekt Büchertausch. Anfangs war es nur ein kleines Regal. Schnell wurde die Idee angenommen und der große Schrank eingerichtet. So kam die Tochter auch zu Büchernachschub.

Der große Schrank mit Rollen, um ihn bei schlechtem Wetter schnell ins Trockene zu bringen, wurde aber auch aufgestellt, weil das kleine Regal mit dem Sperrmüll verschwand. Auch einen Stammkunden gibt es: Ein zehnjähriger Junge kommt regelmäßig und ist begeistert von dem Angebot. Wanderer und Tagestouristen machen öfter Station am Büchertausch- und Mitnahmeschrank. „Ich bin fasziniert, wie schön sich die Idee aus der Not entwickelt hat, und freue mich immer, wenn ich am Schrank mit netten Menschen ins Gespräch komme“, erzählt Carmen Krettek mit einem Strahlen in den Augen.