Wie Menschen im Zweiten Weltkrieg zur Zwangsarbeit gezwungen wurden und wie ihre Lebensumstände waren, wird bei einem Vortragsabend in Geiselberg beleuchtet.

Nicht nur in Städten, auch in kleinen Orten wie Geiselberg wurden während des Zweiten Weltkrieges Zwangsarbeiter in Industrie, Landwirtschaft sowie in Privathaushalten eingesetzt. Zwangsarbeit gehörte im Zweiten Weltkrieg zum Kriegsalltag an der sogenannten Heimatfront. Zwangsarbeiter einzusetzen, war ein von Beginn an öffentlich sichtbares Verbrechen des Nazi-Regimes. Mindestens zwölf Millionen ausländische Arbeitskräfte wurden in das Deutsche Reich gebracht.

In der Pfalz wurden 1944 mindestens 70.000 Menschen zur Zwangsarbeit herangezogen – vor allem aus Russland, der Ukraine, Polen und Frankreich. Untergebracht waren die Zwangsarbeiter – je nach Arbeitgeber – in Lagern oder bei Privatleuten. Der Einsatz der ausländischen Arbeiter war unverzichtbar für die an Personalmangel leidende deutsche Kriegswirtschaft und stand zugleich im Widerspruch zur rassistischen Ideologie des Nationalsozialismus.

Durchgangslager Pirmasens-Nord

Mit dem Thema Zwangsarbeit in der Pfalz beschäftigen sich seit Jahren das Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde sowie das Zentralarchiv des Bezirksverbands Pfalz. Das Durchgangslager Pirmasens-Nord hatte eine zentrale Verteilfunktion für Zwangsarbeiter. Die bisherigen Forschungsergebnisse zu dem Lager wird Ulrich Burkhart vom Zentralarchiv des Bezirksverbands Pfalz vorstellen. Benedict von Bremen vom Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde wird in das Thema Zwangsarbeit in der Pfalz einführen.

Info

Die Bürgerstiftung Geiselberg lädt zum Vortragsabend „Zwangsarbeit in der Pfalz im Zweiten Weltkrieg“ für Mittwoch, 29. April, ins Katholische Pfarrheim in Geiselberg ein. Beginn: 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

