Für das kommende Schuljahr 2023/24, das im September beginnt, sind mehr Schüler und Schülerinnen als im Vorjahr an den weiterführenden Schulen im Landkreis angemeldet worden.

Nach 516 Schülern und Schülerinnen im Vorjahr wurden für das neue Schuljahr 2023/24 an den weiterführenden Schulen im Landkreis Südwestpfalz 542 Kinder angemeldet. Aus dem Landkreis kommen davon 421 Kinder.

Die Entscheidung über die Aufnahme erfolgte nach den Kriterien der Landes-Schulordnung. Relevant sind etwa Geschwisterkinder an der Schule, die Sitzgemeinde der Schule oder Leistungskriterien. Bei der RS+ Rodalben kommen in der Regel Schüler in den Folgejahren, insbesondere ab der 9. Klasse hinzu.