Als Notkrankenhaus wird die ehemalige Wallhalber Realschule derzeit nicht benötigt. Dennoch sollen die Räume weiter genutzt werden: Das Gesundheitsamt des Kreises wird aufgestockt, in Wallhalben sollen Büros eingerichtet werden.

„Heute schaut alles gespannt nach Berlin und Mainz.“ Landrätin Susanne Ganster und der Krisenstab des Kreises planen unter anderem, die frühere Realschule plus in Wallhalben einer neuen Verwendung zuzuführen. Viele Entscheidungen hängen aber von der Einigung von Bund und Ländern für das weitere Vorgehen ab: Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten haben am Mittwoch besprochen, ob und wie Beschränkungen und Kontaktsperren im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus gelockert werden können. Daran wird sich der Landkreis Südwestpfalz bei seinen weiteren Schritten orientieren.

Das Gesundheitsamt stelle sich darauf ein, für mehrere Monate mehr Personal unterbringen zu müssen, sagte die Landrätin. Denn bei einer Lockerung der Beschränkungen gewinne die Nachverfolgung von Infiziertenfällen an Bedeutung. Woher die zusätzlichen Mitarbeiter genommen werden, sei noch unklar. Sie sollen nach derzeitiger Planung in Wallhalben untergebracht werden. „Das Kreishaus ist sowieso beengt“, meinte Ganster. Weitere Kräfte könne man am Sommerwald nicht unterbringen.

Elf Infizierte leben und arbeiten zusammen

Weil nicht klar war, welche Vorgaben Land und Bund für die nächsten Wochen machen, habe der Krisenstab des Landkreises verschiedene Szenarien durchgespielt, um vorbereitet zu sein. „Ich persönlich gehe nicht davon aus, dass nächste Woche die Schulen öffnen“, sagte Ganster. Das brauche mehr Vorlauf. So müsse geklärt werden, in welcher Form die Schulbusse ihren Betrieb wieder aufnehmen. Möglicherweise gebe es eine Maskenpflicht in den Bussen oder im Unterricht. Vielleicht werden kleinere Gruppen unterrichtet. Ein Teil der Schüler könnte vormittags, der andere nachmittags unterrichtet werden. In jedem Fall würden die Hygienemaßnahmen verstärkt und jeder Klassenraum mit genügend Seife und Desinfektionsmitteln ausgestattet, berichtete die Landrätin. Konkrete Maßnahmen würden in den nächsten Tagen getroffen. In einer Telefonkonferenz hätten sich die Landräte der Region auf ein einheitliches Vorgehen geeinigt.

Am Wochenende hatte es einen ungewöhnlich starken Anstieg an Covid-19-Patienten gegeben: 19 neue Fälle meldete das Gesundheitsamt am Samstag, drei weitere am Ostermontag. Ganster erklärte den schlagartigen Zuwachs damit, dass elf Fälle in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben zusammengehören: Dort wurden Personen infiziert, die gemeinsam leben und arbeiten, sagte die Landrätin. Künftig wolle der Kreis Konstellationen, wo eine größere Anzahl Menschen zusammenlebt, stärker im Blick behalten.

Am Osterwochenende viele Streifen unterwegs

Übers Osterwochenende waren die Mitarbeiter der Ordnungsämter im ganzen Landkreis unterwegs, ebenso wie viele Polizeistreifen, um die Einhaltung der Abstandsregeln und Kontaktsperre zu überprüfen. Die Verbandsgemeinden hätten dem Landkreis im Nachhinein „ein ruhiges Wochenende“ gemeldet, sagte Ganster. Wenige Male seien Gruppen angesprochen und ermahnt worden, sich zu zerstreuen. Ein „großes Lob an die Bürger im Landkreis“ sprach die Landrätin aus. Die Bestimmungen der Landesverordnung zur Eindämmung des Virus seien verinnerlicht. Deren Erfolg zeige sich an den insgesamt relativ geringen Fallzahlen.

Einen Anstieg gab es in der Notbetreuung der Kindergärten: In der vergangenen Woche nahmen 100 Kinder die Betreuung in 33 Kindertagesstätten in Anspruch. In den Wochen zuvor waren es laut Ganster meist um die 85 Kita-Kinder gewesen. Fünf Schüler wurden in der vergangenen Ferienwoche an drei Schulen betreut. „Das ist genau der Bereich, bei dem wir besonders gespannt auf die Vorgaben von Bund und Land sind“, sagte Ganster.

Die fünfte Ergänzung der Landesverordnung wirkt sich auch auf den Landkreis aus. Einwohner, die aus dem Ausland zurückkehren, müssen sich beim Gesundheitsamt bei Annette Danner melden und beispielsweise angeben, in welchem Land sie sich befunden haben: E-Mail a.danner@lksuedwestpfalz.de. Danach sind die Rückkehrer verpflichtet, 14 Tage zu Hause zu bleiben. Sie dürfen ausschließlich mit den Angehörigen des eigenen Haushalts Kontakt pflegen. Der Krisenstab hat laut Ganster die Sinnhaftigkeit dieser Regel diskutiert, da der Kreis ihre Einhaltung nicht prüfen kann. Dennoch seien die Bürger verpflichtet, sich daran zu halten.

Drei neue Fälle am Mittwoch

Am Mittwoch, Stand Nachmittag, wurden aus den Laboren, die Abstriche untersuchen, drei weitere Fälle von positiv auf das Coronavirus getesteten Personen gemeldet. Zwei kommen aus Pirmasens, eine aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Insgesamt waren 157 mit dem Virus infizierte Menschen aus dem Landkreis Südwestpfalz und den beiden Städten Pirmasens und Zweibrücken beim Gesundheitsamt erfasst. 76 gelten allerdings mittlerweile als genesen, sodass aktuell 81 Menschen als Infizierte gezählt werden.

Bei der Hotline des Kreises gab es am Dienstag 74 Anrufe, abends wurden im Corona-Testzentrum in Höhfröschen Abstriche bei 41 Personen genommen. Am Mittwoch haben 36 Personen angerufen, von denen 16 für den Abend einen Termin im Testzentrum bekamen. Ganster beschrieb die derzeitige Lage als „sehr ruhig“. Bei der Infektambulanz in Pirmasens bekamen sechs Personen einen Termin.

Weitere Öffnung der Wertstoffhöfe

Die guten Erfahrungen, die in der vergangenen Woche beim Betrieb von drei Recyclinghöfen gemacht wurden, führen dazu, dass die Öffnung ab Montag ausgeweitet wird: Die Höfe in Contwig, Dahn-Reichenbach, Donsieders, Hauenstein, Heltersberg und Lemberg sind abwechselnd anfahrbar. „Das sind die Orte, die größere Kapazitäten aufnehmen können“, erklärte Landrätin Susanne Ganster. Zudem seien sie von überall im Landkreis gut erreichbar. Während vor Ostern nur Grünschnitt abgegeben werden konnte, nehmen die Höfe ab nächster Woche wieder alle üblichen Abfallarten an. Die neue Regelung gilt zunächst bis 2. Mai. Auf jedem Hof werden zwei Mitarbeiter sein – einer überprüft die Wahrung der Abstandsregeln. So soll die Abgabe zügig und reibungslos ablaufen.

Am Dienstag und Donnerstag vergangener Woche habe man festgestellt, dass sich die Besucher in Dahn-Reichenbach, Heltersberg und Lemberg vorschriftsmäßig verhalten haben und den Abstand wahrten. Die Höfe waren „sehr gut frequentiert“, sagte Ganster.

Öffnungszeiten

Die Recyclinghöfe werden an ihren Betriebstagen von Montag bis Freitag jeweils von 8.30 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 16.30 Uhr geöffnet. Montags, mittwochs und freitags sind die Annahmestellen in Contwig, Dahn-Reichenbach und Heltersberg geöffnet. Dienstags und donnerstags können Wertstoffe in Donsieders, Hauenstein und Lemberg abgegeben werden. An den beiden Samstagen sind vier Höfe offen: Contwig, Dahn-Reichenbach, Donsieders und Lemberg sind von 8.30 bis 12 Uhr anfahrbar.